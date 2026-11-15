ODJEKUJU SIRENE ZA UZBUNU U BAHREINU: Iranci udarili na američku bazu, Ormuski moreuz zatvoren (VIDEO)
IRANSKA Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da je sa šest dronova napala američki radar u bazi helikoptera u Bahreinu, nakon čega su se u toj zemlji oglasile sirene za uzbunu, a Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina pozvalo je stanovništvo da se uputi na najbliže bezbedno mesto.
Bahreinsko Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel građanima i stranim državljanima koji borave u zemlji da ostanu smireni, potraže najbližu bezbednu lokaciju i razvoj situacije prate isključivo putem zvaničnih kanala, prenosi Al Džazira.
Iranska Revolucionarna garda je, u međuvremenu, saopštila da je Ormuski moreuz zatvoren i upozorila da će svaki američki napad biti dočekan još snažnijim i odlučnijim odgovorom.
Za sada nema objava Centralne komande (CENTCOM) američke vojske, zadužene za Bliski istok, o iranskom napadu na bazu u Bahreinu, preneo je Kurir.
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