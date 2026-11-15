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ODJEKUJU SIRENE ZA UZBUNU U BAHREINU: Iranci udarili na američku bazu, Ormuski moreuz zatvoren (VIDEO)

Д.К.

15. 11. 2026. u 07:58

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IRANSKA Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da je sa šest dronova napala američki radar u bazi helikoptera u Bahreinu, nakon čega su se u toj zemlji oglasile sirene za uzbunu, a Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina pozvalo je stanovništvo da se uputi na najbliže bezbedno mesto.

ОДЈЕКУЈУ СИРЕНЕ ЗА УЗБУНУ У БАХРЕИНУ: Иранци ударили на америчку базу, Ормуски мореуз затворен (ВИДЕО)

Foto: Printsktin Iks J. T. Espinosa @jtelimardo

Bahreinsko Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel građanima i stranim državljanima koji borave u zemlji da ostanu smireni, potraže najbližu bezbednu lokaciju i razvoj situacije prate isključivo putem zvaničnih kanala, prenosi Al Džazira.

Iranska Revolucionarna garda je, u međuvremenu, saopštila da je Ormuski moreuz zatvoren i upozorila da će svaki američki napad biti dočekan još snažnijim i odlučnijim odgovorom.

Za sada nema objava Centralne komande (CENTCOM) američke vojske, zadužene za Bliski istok, o iranskom napadu na bazu u Bahreinu, preneo je Kurir.

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja

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