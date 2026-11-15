ODJEKUJU SIRENE ZA UZBUNU U BAHREINU: Iranci udarili na američku bazu, Ormuski moreuz zatvoren (VIDEO)

IRANSKA Islamska revolucionarna garda (IRGC) saopštila je danas da je sa šest dronova napala američki radar u bazi helikoptera u Bahreinu, nakon čega su se u toj zemlji oglasile sirene za uzbunu, a Ministarstvo unutrašnjih poslova Bahreina pozvalo je stanovništvo da se uputi na najbliže bezbedno mesto.

Foto: Printsktin Iks J. T. Espinosa @jtelimardo

Bahreinsko Ministarstvo unutrašnjih poslova uputilo je apel građanima i stranim državljanima koji borave u zemlji da ostanu smireni, potraže najbližu bezbednu lokaciju i razvoj situacije prate isključivo putem zvaničnih kanala, prenosi Al Džazira.

🚨🇮🇷 Iran begins targeting U.S. bases in Bahrain! Sirens blaring, situation escalating fast! 🔥⚠️ https://t.co/Sm33InGyEt — ARMY LIFE (@Sarfarosh_1947) November 15, 2026

Iranska Revolucionarna garda je, u međuvremenu, saopštila da je Ormuski moreuz zatvoren i upozorila da će svaki američki napad biti dočekan još snažnijim i odlučnijim odgovorom.

🚨 BREAKING: Confirm Iranian Attack Iran reportedly attempted to strike U.S. assets in Bahrain using drones, once again targeting radar systems. https://t.co/8XEO7bf9zJ — Mojtaba Khamenei Commentary (@MojtabaKhamen) November 15, 2026

Za sada nema objava Centralne komande (CENTCOM) američke vojske, zadužene za Bliski istok, o iranskom napadu na bazu u Bahreinu, preneo je Kurir.

🚨بيان الحرس الثوري الإيراني : - حتى الآن 550 أمريكي مابين قتيل وجريح . - حققنا اضرار جسيمة في القواعد الامريكية في البحرين . https://t.co/jpoOGjEh9f — ريم الصنعاني (@r0_oem) November 15, 2026

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