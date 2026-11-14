"MEDIJSKE SPEKULACIJE I OPTUŽBE UZDRMALE NVIDIA-u": Mask, Saks i Svini doveli u pitanje pozadinu Huangovog odlaska
SLUČAJ Džensena Huanga, osnivača i donedavnog direktora kompanije NVIDIA, dobija novu dimenziju. Nakon što je priča o njegovoj vanbračnoj vezi s kineskom poslovnom ženom, Alis Huang prerasla u pitanje mogućeg kineskog obaveštajnog delovanja, pojavile su se ozbiljne nesuglasice unutar američkih obaveštajnih krugova oko toga da li za takve optužbe uopšte postoje dovoljno čvrsti dokazi.
Polemiku je dodatno podgrejala novinarka Si-En-En-a Nataša Bertrand, koja je 12. novembra objavila da američka obaveštajna zajednica još pokušava da utvrdi prirodu odnosa Alis Huang s kineskom vladom. Prema informacijama više izvora koje Si-En-En citira, do tada prikupljeni obaveštajni podaci ne dokazuju da je ona delovala kao kineski špijun.
U izveštaju se navodi i da među američkim zvaničnicima ne postoji saglasnost o snazi dokaza.
Glavni tužilac Tod Blanš izjavio je da Ministarstvo pravde, FBI i on lično još nisu doneli zaključak o njenoj ulozi. Izvori Si-En-En-a navode i da CIA nije uverena da dosadašnji podaci dokazuju da je Alis Huang svesno prosleđivala informacije Pekingu.
Dejvid Saks: Ko je dostavio poverljivi memorandum i zašto?
Na izveštaj Si-En-En-a reagovao je Dejvid Saks, investitor i bivši zvaničnik američke administracije zadužen za pitanja veštačke inteligencije i kriptovaluta.
Saks je ocenio da se narativ o kineskoj špijunki već urušava i postavio pitanje postoji li jasno i uverljivo dokazano saznanje da je Alis Huang zaista radila za kinesku obaveštajnu službu.
Posebno je ukazao na razliku između stavova zvaničnika i tvrdnji anonimnih izvora koje Si-En-En citira. Prema njegovom prenošenju, pojedini izvori su tvrdili da je teško poverovati da Alis Huang nije bila agent kineske vlade, između ostalog zato što je uspešna kineska poslovna žena koja sarađuje sa jednom od najmoćnijih američkih kompanija.
Saks je postavio i pitanje koje bi moglo da otvori sasvim drugi pravac istrage: ko je medijima dostavio poverljivi obaveštajni memorandum i sa kojim ciljem? Prema njegovom stavu, upravo curenje poverljivih informacija zahteva posebnu istragu.
Tim Svini: Da li je upravni odbor NVIDIA-e bio izložen medijskom pritisku?
Na Saksovu objavu nadovezao se Tim Svini, osnivač i direktor Epic Games-a.
Svini je postavio pitanje da li su novinari, koristeći informacije nepoznatog porekla i anonimne izvore, predstavili glasine kao činjenice zasnovane na obaveštajnim podacima, čime su mogli da utiču na upravni odbor NVIDIA-e i odluku o odlasku njenog osnivača.
U svojoj objavi napisao je da takav razvoj događaja otvara ozbiljna pitanja korporativnog upravljanja.
Njegova reakcija nije bila usmerena samo na odbranu Huanga, već i na način na koji medijske informacije, obaveštajne procene i odluke upravnih odbora mogu da se međusobno prepletu.
Ilon Mask se uključuje kratkom reakcijom
U raspravu se uključio i Ilon Mask, koji je na ovaj niz objava reagovao kratkim komentarom: "Hmm".
Iako nije izneo dodatno objašnjenje, njegova reakcija dobija značaj u kontekstu ranije javno iskazane podrške Huangu.
Mask je prethodno izjavljivao da je veliki poštovalac NVIDIA-e i njenog osnivača, a kompanije Tesla i SpaceX spadaju među velike korisnike NVIDIA tehnologije. Nakon Huangovog odlaska, Mask je podržao i inicijativu za njegov povratak na čelo kompanije.
Huangov odlazak dalje otvara brojna pitanja
NVIDIA je 12. novembra zvanično objavila da Džensen Huang napušta funkcije predsednika, direktora i člana upravnog odbora. Finansijska direktorka Kolet Kres imenovana je za privremenu izvršnu direktorku, dok kompanija traži trajnog naslednika.
Odlazak čoveka koji je kompaniju vodio 33 godine predstavlja značajan događaj za globalnu tehnološku industriju.
Upravo zbog toga reakcije Saksa, Svinija i Maska prevazilaze pitanje privatnog života jednog direktora. U središtu rasprave sada su verodostojnost obaveštajnih informacija, odgovornost medija, korporativno upravljanje i strateški značaj NVIDIA-e za američku tehnološku moć.
Ono što zasad nije dokazano jeste da je Alis Huang bila kineski špijun, kao ni da je postojala organizovana akcija usmerena na uklanjanje Džensena Huanga. Međutim, neslaganja unutar američkih institucija i javna pitanja koja postavljaju vodeći ljudi tehnološkog i investicionog sveta pokazuju koliko je ovaj slučaj postao značajan.
Jer, kad je reč o NVIDIA-i, posledice ne ostaju unutar jedne kompanije. One se mogu odraziti na čitavu globalnu trku za dominaciju u veštačkoj inteligenciji.
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