FRANKOFONIJA PRED DIPLOMATSKIM RASKOLOM: Kongo preti povlačenjem iz organizacije zbog kandidature Ruande
U KAMBODžI je počeo 20. samit Međunarodne organizacije frankofonije (OIF), na kojem se okupljaju predstavnici 90 država i vlada povezanih francuskim jezikom. Međutim, umesto zajedničke promocije francuskog jezika i međunarodne saradnje, u centru pažnje našao se ozbiljan diplomatski sukob između Demokratske Republike Kongo i Ruande.
Glavni povod za nesuglasice jeste izbor novog generalnog sekretara organizacije, zakazan za ponedeljak, 16. novembar.
Aktuelna generalna sekretarka, Ruandanka Luiz Mušikivabo (Louise Mushikiwabo), kandidovala se za treći četvorogodišnji mandat. Njoj se suprotstavlja Julijana Lumumba, nekadašnja ministarka kulture Demokratske Republike Kongo i ćerka Patrisa Lumumbe, jednog od najpoznatijih simbola afričke borbe za nezavisnost.
Kinšasa se protivi ponovnom izboru kandidatkinje Ruande i zapretila je povlačenjem iz organizacije ukoliko Mušikivabo dobije novi mandat.
U pozadini diplomatskog spora nalazi se višegodišnji oružani sukob na istoku Demokratske Republike Kongo. Kongo, Sjedinjene Američke Države i stručnjaci Ujedinjenih nacija optužuju Ruandu da podržava pobunjeničku grupu M23, koja kontroliše delove istočnog Konga, bogatog mineralnim resursima. Ruanda odbacuje optužbe.
Eventualno povlačenje Konga predstavljalo bi ozbiljan udarac za Frankofoniju. Sa više od 110 miliona stanovnika, Demokratska Republika Kongo najmnogoljudnija je država u kojoj je francuski zvanični jezik i druga najveća frankofonska zemlja prema broju govornika, odmah iza Francuske.
U izbornoj trci nalaze se i kandidati iz Mauritanije i Rumunije, koji bi mogli predstavljati kompromisno rešenje između suprotstavljenih strana.
Posebno osetljivu ulogu ima Francuska, koja je najveći finansijski doprinosilac organizacije. Predsednik Emanuel Makron prisustvuje samitu, ali Pariz zasad nije javno podržao nijednog kandidata.
Kriza dolazi u trenutku kada se Frankofonija suočava sa širim slabljenjem svog uticaja u Africi. Mali, Niger i Burkina Faso povukli su se iz organizacije 2025. godine, nakon prethodnih suspenzija članstva zbog vojnih udara.
Samit u Kambodži tako prevazilazi pitanja jezika i kulturne saradnje. Njegov ishod mogao bi pokazati koliko je organizacija sposobna da očuva jedinstvo u trenutku kada se interesi afričkih država, evropskih partnera i tradicionalnih političkih saveznika sve više razilaze.
(Le Monde)
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