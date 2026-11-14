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PLJAČKA U SRED BELA DANA: Naoružani upali u menjačnicu u Zagorju

Д.К.

14. 11. 2026. u 11:46

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U MENjAČNICI u Mariji Bistrici u Zagorju u subotu ujutro dogodila se oružana pljačka. Nepoznati počinioci upali su u prostorije i uz pretnju oružjem izvršili razbojništvo. Srećom, u incidentu niko nije povređen.

ПЉАЧКА У СРЕД БЕЛА ДАНА: Наоружани упали у мењачницу у Загорју

Foto: Printskrin/Jutjub/ Televizija Slavonije i Baranje

Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske potvrdili su da se pljačka dogodila.

- Jutros u 7.10, u menjačnici u Mariji Bistrici, nepoznati počinioci su uz pretnju oružjem izvršili razbojništvo. Nema povređenih osoba, u toku su uviđaj i kriminalističko istraživanje - naveli su iz policije.

Policija je ogradila prostor oko poslovnice, a na teren je izašla i Hitna pomoć, koja je nakon intervencije napustila lokaciju.

Tačne okolnosti pljačke biće poznate po završetku uviđaja i kriminalističkog istraživanja koje je u toku.

(Telegraf.rs)

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