PLJAČKA U SRED BELA DANA: Naoružani upali u menjačnicu u Zagorju
U MENjAČNICI u Mariji Bistrici u Zagorju u subotu ujutro dogodila se oružana pljačka. Nepoznati počinioci upali su u prostorije i uz pretnju oružjem izvršili razbojništvo. Srećom, u incidentu niko nije povređen.
Iz Policijske uprave krapinsko-zagorske potvrdili su da se pljačka dogodila.
- Jutros u 7.10, u menjačnici u Mariji Bistrici, nepoznati počinioci su uz pretnju oružjem izvršili razbojništvo. Nema povređenih osoba, u toku su uviđaj i kriminalističko istraživanje - naveli su iz policije.
Policija je ogradila prostor oko poslovnice, a na teren je izašla i Hitna pomoć, koja je nakon intervencije napustila lokaciju.
Tačne okolnosti pljačke biće poznate po završetku uviđaja i kriminalističkog istraživanja koje je u toku.
(Telegraf.rs)
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