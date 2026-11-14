ZAPLENA VIŠEMILIONSKE GOTOVINE U MAĐARSKOJ: Stranka Fides negira povezanost novca sa bivšim ministrom

MAĐARSKE vlasti pronašle su gotovo 20 miliona dolara u gotovini, delom zakopanih u šumama, a delom sakrivenih u poljoprivrednim objektima, skladištima i stambenoj zgradi, tokom istrage o korupciji protiv bivšeg ministra u vladi Viktora Orbana, Mikloša Šestaka.

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Prema saopštenju Nacionalne kancelarije za povraćaj i zaštitu imovine, istražitelji su tokom pretresa pronašli 5,07 milijardi forinti, 2,66 miliona evra i 1,26 miliona dolara, preneo je Index.hu.

Za prebrojavanje novca, ukupne vrednosti gotovo 20 miliona dolara, bilo je potrebno osam sati rada desetak službenika Državnog trezora, koji su koristili pet mašina za brojanje novčanica, kazao je ministar finansija Andraš Karman. Šestak, koji je bio Orbanov ministar za razvoj od 2014. do 2018. godine, negirao je bilo kakve nezakonite radnje. Njegov advokat Gabor Pap nije odgovorio na zahtev Rojtersa za komentar. Fides-KDNP je izrazio uverenje da više od šest milijardi forinti gotovine zakopanih u šumama i sakrivenih u raznim zgradama nema nikakve veze sa bivšim ministrom nacionalnog razvoja.

Fides je saopštio i da ne može imati zajednicu ni sa kim ko ne drži svoju poslaničku zakletvu, prenosi danas "Mađar nemzet". Istraga je deo šire antikorupcijske kampanje koju je pokrenuo premijer Peter Mađar, nakon što je u aprilu na izborima smenio Orbana, koji je na vlasti proveo 16 godina.

This officially marks the end of the Fidesz-KDNP mafia! More than 6 billion forints’ worth of cash, buried or otherwise concealed, was found and seized yesterday and today by the National Asset Recovery and Protection Office (NVVH) as part of the criminal investigation into Miklós Seszták, a former minister in @PM_ViktorOrban's government. Here is the full statement of the NVVH: "On 12 and 13 November 2026, the National Asset Recovery and Protection Office carried out coordinated investigative operations at several locations across the country, including Budapest and Pest, Békés and Nógrád counties, as part of the criminal proceedings against Dr Miklós Seszták, former Minister of National Development. During the searches, investigators found large quantities of cash buried in forests, hidden in agricultural and warehouse buildings and in a residential property, as well as stored in a high-value safe at a hidden location. The total amount of cash recovered during the two-day operation was 5,071,632,000 forints, 2,658,350 euros and 1,257,100 US dollars. The cash was deposited with the Hungarian State Treasury by NVVH personnel today. The NVVH would like to thank the officers of the Criminal Technical Department of the National Bureau of Investigation and the Rapid Response Police for their assistance during the investigative operations, as well as the National Tax and Customs Administration and the Hungarian State Treasury for their cooperation." — Magyar Péter (Ne féljetek) (@magyarpeterMP) November 13, 2026

Mađar je kampanju nazvao "Operacija Čistilište", a u okviru odvojenih istraga zbog sumnji na korupciju uhapšena su i dva bivša ministra iz Orbanove vlade, kao i nekadašnji guverner centralne banke Đerđ Matolči. Oni su negirali optužbe. Vlasti su privele i Orbanovog brata u slučaju krijumčarenja ljudi, što je bivši premijer okarakterisao kao političku osvetu.

Mađar je pronađeni novac opisao kao simbol kraja onoga što je nazvao "mafijom", za koju tvrdi da su je tokom Orbanove vladavine predvodili njegova stranka Fides i njeni saveznici, hrišćanske demokrate.

Prema anketi agencije "Medijan", objavljenoj ove nedelje na portalu HVG, 70 odsto ispitanika smatra antikorupcijsku inicijativu veoma važnom.

Politikolog Gabor Terek ocenio je da bi fotografije velikih količina pronađenog novca mogle da nanesu štetu Fidesu, čija je podrška, prema istraživanju "Medijana", do novembra pala na 16 odsto birača.