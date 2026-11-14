RUSKE snage su oslobodile mesto Tersjanka u Zaporoškoj oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Ruske Federacije.

Foto: Tanjug/Ukrainian Emergency Service via AP

Ruska vojska je izvela udare na energetsku i transportnu infrastrukturu koju koristi ukrajinska vojska, pogone za proizvodnju dronova, skladišta municije i privremene baze ukrajinskih snaga u 142 područja, navodi se u dnevnom izveštaju ministarstva o toku Specijalne vojne operacije.

Jedinice grupe trupa "Sever" neutralisale su tokom proteklog dana više od 175 ukrajinskih vojnika, uništile pet vozila, jedno artiljerijsko oruđe i jednu stanicu za radio-elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Zapad" eliminisale su više od 200 vojnika i uništile jedno borbeno oklopno vozilo, 17 automobila i dve stanice za radio-elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Jug" neutralisale su do 130 vojnika i uništile 16 automobila i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Centar" eliminisale su više od 335 vojnika i uništile četiri borbena oklopna vozila, sedam automobila, jedno samohodno artiljerijsko oruđe i dve stanice za radio-elektronsko ratovanje.

Jedinice grupe trupa "Istok" oslobodile su Tersjanku u Zaporoškoj oblasti, neutralisale više od 215 vojnika i uništile dva borbena oklopna vozila, pet automobila i jedno artiljerijsko oruđe.

Jedinice grupe trupa "Dnjepar" neutralisale su do 30 vojnika i uništile jedan tenk, jedno borbeno oklopno vozilo, 15 automobila i tri stanice za radio-elektronsko ratovanje.

Sistemi PVO oborili su 231 bespilotnu letelicu sa fiksnim krilima, dodaju u ministarstvu.

(RT Balkan)

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