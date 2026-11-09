SAUDIJSKI PRINC DOVLAČI PREKALJENE BORCE AL KAIDE U BORBU: Pod zastavom Sirije na Jemen marširaju teroristi direkt iz pakla

KO bi očekivao da će jednog dana Saudijska Arabija pozvati u borbu borce iz Sirije, koji će se pod zastavom Ahmeda Al Šare, inače bivšeg komandanta Al Kaide boriti protiv Jemena.

Baderkhan Ahmad/AP/Tanjug

Pomalo čudno ili ipak realno, binladenovci jurišaju put Jemena, kako bi bili udarne trupe Saudijskoj Arabiji u borbi protiv Jemena.

Pod patronatom SAD Saudijci su ušli u rat koji i nisu tako jarko želeli, da bi sada Vašington, kao do skoro Teheran okupljao koaliciju koja mora da se suprotstavi širenju iranskog bršljena Bliskim istokom.

Amerikancima kao da više nije bitan 11. septembar, jer njihov saveznik i ljuti protivnik Bašara Al Asada - Ahmed Al Šara i naročito podoban aktuelnom američkom predsedniku Donaldu Trampu.

Otuda i ovo čudnovato savezništvo, gde se Arapi međusobno brutalno ubijaju zarad interesa Amerikanaca i Iranaca.

Mnogi geopolitički analitičari kritikuju ovo savezništvo Saudijaca i Sirijaca u borbi protiv Jemena, smatrajući to direktnom izdajom žrtava 11. septembra, ali opet zaboravljajući da su slavili pad Bašara Al Asada, istinskog borca protiv Al Kaide i Islamske države.

Tražili ste - gledajte!

BONUS VIDEO: TEHERAN U PLAMENU: Snimci izraelskog i američkog reketiranja