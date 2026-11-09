RUBIO PORUČIO: Ne garantujemo uspeh pregovora o Ukrajini, niti bezbednost Kijevu, ali SAD ne odustaju od diplomatskih napora
SJEDINjENE Američke Države nastaviće da iznose predloge za rešenje ukrajinskog sukoba, ali nisu u mogućnosti da garantuju uspeh pregovora, izjavio je američki državni sekretar Marko Rubio.
-Nastavićemo da činimo sve što je u našoj moći. Tražite od mene da garantujem (uspešan) ishod. To ne mogu da učinim, rekao je Rubio novinarima u Parizu, komentarišući pripreme za predstojeće trilateralne pregovore o Ukrajini u Abu Dabiju.
-Sve što možemo da učinimo jeste da pomognemo u vođenju pregovora i da damo svoj doprinos iznošenjem predloga tokom tih razgovora, u nadi da će biti postignuto diplomatsko rešenje, istakao je šef američke diplomatije, koji boravi u francuskoj prestonici povodom sastanka u okviru Grupe sedam (G7).
-To je sve što možemo da učinimo. I nastavićemo da pokušavamo, naglasio je Rubio.
O bezbednosnim garancijama Ukrajini
Američki državni sekretar doveo je u pitanje spremnost Vašingtona da eventualne američke bezbednosne garancije Ukrajini formalizuje u vidu sporazuma.
-Potencijalno. Ali ne znam, mislim da smo o tome već dovoljno detaljno razgovarali. I, kao što znate, sporazume više nije tako lako zaključiti, kazao je Rubio.
On je objasnio da misli, između ostalog, na moguće poteškoće u dobijanju saglasnosti Kongresa za usvajanje takvih dokumenata.
Ipak, kako je naveo, glavnu ulogu u određivanju spoljne politike SAD ima predsednik, a ne Kongres.
-Kongres ima određenu ulogu u našoj spoljnoj politici, posebno kada je reč o finansiranju i vršenju nadzora, ali glavni faktor koji određuje spoljnu politiku Sjedinjenih Država oduvek je bio i ostaće predsednik, napomenuo je Rubio.
Prema preliminarnim rezultatima međuizbora u SAD, na kojima su Amerikanci birali svih 435 članova Predstavničkog doma i 35 senatora, republikanci su izgubili kontrolu nad oba doma Kongresa.
Američki predsednik Donald Tramp javno je čestitao demokratama na pobedi i izjavio da su republikanci mogli da ostvare znatno bolje rezultate da je on učestvovao na izborima.
Podsetimo, sledeća runda trilateralnih pregovora između Rusije, Sjedinjenih Država i Ukrajine održaće se u Abu Dabiju 10. i 11. novembra.
sputnikportal.rs
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