NAPADNUT SAUDIJSKI NAFTOVOD "ISTOK–ZAPAD" U REGIONU MEDINE Rijad: Sve je operativno
SAUDIJSKI naftovod "Istok-Zapad", veliki infrastrukturni objekat, napadnut je u regionu Medine, objavili su danas saudijski državni mediji pozivajući se na izvor iz Ministarstva energetike.
Izvor navodi da je napad izazvao manji požar, koji je u međuvremenu ugašen.
Kako se navodi, nije bilo žrtava i povređenih, a rad naftovoda nije poremećen.
Ovaj naftovod, dug 1.200 kilometara, proteže se kroz pustinju preko Arapskog poluostrva.
U septembru je bio zatvoren nekoliko dana nakon napada dronovima, za koje je Saudijska Arabija okrivila iračke naoružane grupe.
Otkako su sukobi na Bliskom istoku poremetili transport nafte kroz Ormuski moreuz, Rijad je preusmerio oko četiri miliona barela sirove nafte dnevno preko naftovoda "Istok-Zapad" ka gradu Janbuu, što čini oko 4 odsto globalne ponude, podseća Rojters.
Agencija dodaje da je zahvaljujući ovom naftovodu, Saudijska Arabija, kao najveći svetski izvoznik nafte, uspela da izbegne najteže posledice zatvaranja Ormuskog moreuza usled ratnih dejstava, koje je inače paralisalo izvoz njenih suseda.
Tanjug
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