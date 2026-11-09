Svet

NAPADNUT SAUDIJSKI NAFTOVOD "ISTOK–ZAPAD" U REGIONU MEDINE Rijad: Sve je operativno

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 11. 2026. u 22:30

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

SAUDIJSKI naftovod "Istok-Zapad", veliki infrastrukturni objekat, napadnut je u regionu Medine, objavili su danas saudijski državni mediji pozivajući se na izvor iz Ministarstva energetike.

НАПАДНУТ САУДИЈСКИ НАФТОВОД ИСТОК–ЗАПАД У РЕГИОНУ МЕДИНЕ Ријад: Све је оперативно

Foto: Tanjug/Turkish Presidency via AP, File/(HOGP)

Izvor navodi da je napad izazvao manji požar, koji je u međuvremenu ugašen.

Kako se navodi, nije bilo žrtava i povređenih, a rad naftovoda nije poremećen.

Ovaj naftovod, dug 1.200 kilometara, proteže se kroz pustinju preko Arapskog poluostrva.

U septembru je bio zatvoren nekoliko dana nakon napada dronovima, za koje je Saudijska Arabija okrivila iračke naoružane grupe.

Ilustracija telegram rybar

Otkako su sukobi na Bliskom istoku poremetili transport nafte kroz Ormuski moreuz, Rijad je preusmerio oko četiri miliona barela sirove nafte dnevno preko naftovoda "Istok-Zapad" ka gradu Janbuu, što čini oko 4 odsto globalne ponude, podseća Rojters.

Agencija dodaje da je zahvaljujući ovom naftovodu, Saudijska Arabija, kao najveći svetski izvoznik nafte, uspela da izbegne najteže posledice zatvaranja Ormuskog moreuza usled ratnih dejstava, koje je inače paralisalo izvoz njenih suseda.

Tanjug

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Putinova stara ideja ponovo na stolu: Šta čeka NATO? - Veliki dogovor mogao bi da promeni Evropu

Putinova stara ideja ponovo na stolu: Šta čeka NATO? - Veliki dogovor mogao bi da promeni Evropu