Svet

ŽESTOK UDAR NA HUTE: Saudijska koalicija uništila fabriku balističkih raketa i postrojenje za gorivo

D.D.

09. 11. 2026. u 21:00

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KOALICIJA predvođena Saudijskom Arabijom, koja se u Jemenu bori protiv Huta, saopštila je danas da je uništila fabriku koju su Huti koristili za izradu komponenti za balističke rakete.

ЖЕСТОК УДАР НА ХУТЕ: Саудијска коалиција уништила фабрику балистичких ракета и постројење за гориво

Profimedia

Kako se navodi, uništeno je i hemijsko postrojenje za proizvodnju goriva za te rakete, prenosi Rojters, dodajući da nisu precizirane lokacije tih ciljeva.

Portparol koalicije, general-major Turki el Maliki, objavio je snimak napada na jedan objekat i naveo da je koalicija takođe "uništila hemijsko postrojenje za mešanje i proizvodnju goriva za balističke rakete", kao i radionicu koja je služila za "sklapanje elektronskih sistema za balističke rakete".

- Nastavljamo da slabimo i razbijamo mrežu balističkih raketa terorističke milicije Huta-  dodao je on, prenosi Al Džazira.

Jemen je zahvaćen građanskim ratom od septembra 2014. godine kada su pobunjenici Huti preuzeli kontrolu nad prestonicom Sanom i pojedinim provincijama. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom od marta 2015. godine pruža podršku jemenskoj vladi, koju priznaje međunarodna zajednica. ž

Sukobi između vladinih snaga i Huta u Jemenu intenzivirani su u poslednje vreme, dok pobunjenici, tvrdeći da su izloženi napadima, izvode udare na Saudijsku Arabiju balističkim raketama i bespilotnim letelicama.

(Tanjug)

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