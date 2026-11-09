ŽESTOK UDAR NA HUTE: Saudijska koalicija uništila fabriku balističkih raketa i postrojenje za gorivo
KOALICIJA predvođena Saudijskom Arabijom, koja se u Jemenu bori protiv Huta, saopštila je danas da je uništila fabriku koju su Huti koristili za izradu komponenti za balističke rakete.
Kako se navodi, uništeno je i hemijsko postrojenje za proizvodnju goriva za te rakete, prenosi Rojters, dodajući da nisu precizirane lokacije tih ciljeva.
Portparol koalicije, general-major Turki el Maliki, objavio je snimak napada na jedan objekat i naveo da je koalicija takođe "uništila hemijsko postrojenje za mešanje i proizvodnju goriva za balističke rakete", kao i radionicu koja je služila za "sklapanje elektronskih sistema za balističke rakete".
- Nastavljamo da slabimo i razbijamo mrežu balističkih raketa terorističke milicije Huta- dodao je on, prenosi Al Džazira.
Jemen je zahvaćen građanskim ratom od septembra 2014. godine kada su pobunjenici Huti preuzeli kontrolu nad prestonicom Sanom i pojedinim provincijama. Koalicija predvođena Saudijskom Arabijom od marta 2015. godine pruža podršku jemenskoj vladi, koju priznaje međunarodna zajednica. ž
Sukobi između vladinih snaga i Huta u Jemenu intenzivirani su u poslednje vreme, dok pobunjenici, tvrdeći da su izloženi napadima, izvode udare na Saudijsku Arabiju balističkim raketama i bespilotnim letelicama.
(Tanjug)
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