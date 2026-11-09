Svet

GORI ODESA, POŠILJKE GORE KAO ŠIBICE, NE OSTAJE NI SUVOG HLEBA: Ukrajinci na kolenima, Rusi hirurški razaraju sve

С.А.М.

09. 11. 2026. u 19:45

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RUSKA vojska nastavlja da izvodi udare na objekte u Ukrajini koji se koriste za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine (OSU), saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ГОРИ ОДЕСА, ПОШИЉКЕ ГОРЕ КАО ШИБИЦЕ, НЕ ОСТАЈЕ НИ СУВОГ ХЛЕБА: Украјинци на коленима, Руси хируршки разарају све

Foto: Tanjuf AP Photo/Danylo Antoniuk

Mete jedinica bespilotnih letelica bile su:

 - logistički centar „Suhoj port“ u luci Odesa, gde su skladištene i raspoređivane pošiljke namenjene ukrajinskim snagama;

 - teretni brod sa oružjem i vojnom opremom u Crnom moru, jugozapadno od Odese.

U Ministarstvu odbrane Rusije više puta su isticali da ruska vojska napada infrastrukturne i logističke objekte kako bi umanjila vojno-ekonomski potencijal protivnika.

Pritom, kako se navodi, ruski vojnici koriste udarne bespilotne letelice i visokoprecizno oružje velikog dometa, sposobno da uništi bilo koju metu na teritoriji Ukrajine.

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