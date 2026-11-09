GORI ODESA, POŠILJKE GORE KAO ŠIBICE, NE OSTAJE NI SUVOG HLEBA: Ukrajinci na kolenima, Rusi hirurški razaraju sve

RUSKA vojska nastavlja da izvodi udare na objekte u Ukrajini koji se koriste za snabdevanje Oružanih snaga Ukrajine (OSU), saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Foto: Tanjuf AP Photo/Danylo Antoniuk

Mete jedinica bespilotnih letelica bile su:

- logistički centar „Suhoj port“ u luci Odesa, gde su skladištene i raspoređivane pošiljke namenjene ukrajinskim snagama;

- teretni brod sa oružjem i vojnom opremom u Crnom moru, jugozapadno od Odese.

U Ministarstvu odbrane Rusije više puta su isticali da ruska vojska napada infrastrukturne i logističke objekte kako bi umanjila vojno-ekonomski potencijal protivnika.

Pritom, kako se navodi, ruski vojnici koriste udarne bespilotne letelice i visokoprecizno oružje velikog dometa, sposobno da uništi bilo koju metu na teritoriji Ukrajine.

BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje