Sara, Natalija i Kristina predvode Srbiju u Uzbekistanu!

Reprezentativke Srbije u boksu Sara Ćirković, Kristina Kuluhova i Natalija Šadrina učestvovaće na završnom turniru Svetskog kupa, koji će biti održan od 26. novembra do 4. decembra u Taškentu, saopšteno je večeras iz Srpskog bokserskog saveza.

Foto: SBS

Ćirković će nastupiti u kategoriji do 54 kilograma, Kuluhova u kategoriji do 60kg, Šadrina u kategoriji do 57 kg.

- Krenuli smo put Uzbekistana, gde nas najpre očekuje boravak na trening-kampu, a potom i učešće na Svetskom kupu u Taškentu. Očekuje nas izuzetno jaka konkurencija, s obzirom na to da se očekuje nastup najboljih bokserki i boksera iz vodećih svetskih reprezentacija. Za naše reprezentativke ovo predstavlja novi veliki izazov, ali i odličnu priliku da pokažu svoj kvalitet i potvrde rezultate ostvarene na evropskoj sceni - rekao je selektor svih ženskih bokserskih selekcija Srbije Mirko Ždralo.

On je potom dodao:

- Ćirković i Kuluhova u Taškent putuju kao aktuelne evropske šampionke, tu je i prekaljeni šampion Šadrina, sve tri sa velikim ambicijama i jasnim ciljem - da se bore za mesto na pobedničkom postolju. Verujem u naše devojke, njihov kvalitet, rad i posvećenost. Svesni smo da nas očekuju teški mečevi i vrhunske protivnice, ali spremni smo da damo sve od sebe i da dostojno predstavljamo Srbiju na jednom od najznačajnijih međunarodnih bokserskih turnira - kaže srpski selektor.

Foto: D. Milenkovic/SBS

Ždralo će na ovom takmičenju predvoditi srpski tim zajedno sa trenerom Alanom Bičenovim.

Taškent će biti domaćin finalnog turnira Svetskog kupa u boksu, na kojem će pravo učešća imati najviše osam boksera u svakoj težinskoj kategoriji.

Svaka nacionalna federacija može imati najviše jednog boksera u svakoj težinskoj kategoriji. Pravo nastupa imaće bokseri rođeni u periodu od 1. januara 1986. do 31. decembra 2007.

Na završnom turniru u Taškentu biće zastupljeno deset muških i sedam ženskih težinskih kategorija. Prema pravilima Svetske bokserske federacije, pobednik završnog takmičenja osvaja 300 bodova za Svetsku rang-listu, osvajač srebrne medalje 200, dok bronzana medalja donosi 150 bodova.

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