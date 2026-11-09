Politika

BRNABIĆ NA PARISKOM MIROVNOM FORUMU: Biće gošća na svečanoj večeri Emanuela Makrona

Танјуг

09. 11. 2026. u 19:54

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PREDSEDNICA Narodne skupštine i vršilac dužnosti predsednika Republike Srbije Ana Brnabić učestvovaće na Pariskom mirovnom forumu, koji se održava sutra i u sredu u prestonici Francuske.

БРНАБИЋ НА ПАРИСКОМ МИРОВНОМ ФОРУМУ: Биће гошћа на свечаној вечери Емануела Макрона

Foto: Tanjug/Jadranka Ilić

Brnabić će, kako se navodi u saopštenju Narodne skupštine, biti gošća na svečanoj večeri koju priređuje predsednik Francuske Emanuel Makron.

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