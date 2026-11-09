BRNABIĆ NA PARISKOM MIROVNOM FORUMU: Biće gošća na svečanoj večeri Emanuela Makrona

NAKON izvršenih provera u vezi sa navodima objavljenih na društvenoj mreži "Instagram" na profilu "bakaprase" o "odvođenju B.I. od strane maskiranih lica", te njegovom hapšenju zbog povezanosti sa "Alta bankom", Više javno tužilaštvo u Beogradu i policijski službenici PS Savski venac utvrdili su da je reč o lažnim navodima.