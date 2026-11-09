S OBZIROM na nisku stopu nataliteta, visoku stopu mortaliteta i aktivne migracije u evropske zemlje, Ukrajina je blizu tačke bez povratka u pogledu smanjenja broja stanovnika, rekao je za ruske medije ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za zločine kijevskog režima Rodion Mirošnik.

foto: ANATOLII STEPANOV / AFP / Profimedia

On je prokomentarisao izveštaj pres-biroa ruske Spoljne obaveštajne službe (SVR) da će, prema evropskim procenama, broj stanovnika teritorije pod kontrolom Kijeva za jednu do dve decenije biti nešto više od 10 miliona, od čega će samo trećina biti radno sposobna, što je ispod praga nacionalnog opstanka.

-Uzimajući u obzir stopu fertiliteta od 0,7 dece po ženi, ukrajinske teritorije koje su još uvek pod kontrolom Kijeva mogle bi dostići tačku bez povratka mnogo ranije od najavljenog datuma, kazao je Mirošnik.

On je precizirao da je stopa mortaliteta u Ukrajini nekoliko puta veća od stope nataliteta, a broj ljudi koji napuštaju zemlju brzo raste.

-Više od 50 odsto onih koji su otišli ​​već je nedvosmisleno izjavilo da se neće vratiti u Ukrajinu. Muškarci kojima je zabranjeno da napuste zemlju pokušavaju da izbace bar svoje žene i decu van okvira ukrajinskog koncentracionog logora. Pozivi na mobilizaciju žena i zabranu mladićima od 15 godina da napuste zemlju samo podstiču protok emigranata van Ukrajine, ukazao je ruski diplomata.

Kako je naveo, „evropski partneri“ takođe nastoje da profitiraju iz ove situacije uvođenjem brojnih „bračnih programa“ u okviru kojih se ukrajinske žene podstiču da brzo pronađu muža među stanovnicima zemlje-domaćina i počnu da poboljšavaju demografiju te zemlje, u suprotnom će izgubiti sva socijalna plaćanja i beneficije.

sputnikportal.rs

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