KIM PRETI IZ VAZDUHA! Severna Koreja ima novo moćno oružje: Novi PVO ruši sve pred sobom?!

SEVERNA Koreja je testirala svoj raketni sistem zemlja-vazduh dugog dometa „Pjonge-6“ (Pyongae-6), demonstrirajući unapređenja u tehnologiji navođenja i sposobnostima praćenja ciljeva.

Foto: Tanjug/Korean Central News Agency/Korea News Service via AP

Prema navodima Korejske centralne novinske agencije (KCNA), testiranje je obavljeno 4. novembra, a nadgledao ga je Kim Džong Sik, visoki zvaničnik vladajuće Radničke partije i član njene Centralne vojne komisije. Iako Pjongjang nije eksplicitno naveo naziv sistema, snimci lansirnog vozila i rakete odgovaraju sistemu „Pjonge-6“, koji je prvi put javno prikazan 2020. godine. Prema opštim procenama, ovaj sistem je razvijen kao sposobniji naslednik ranijeg severnokorejskog sistema „Pjonge-5“.



North Korea’s Top Air Defence System Demonstrates Long Range Interception Capabilities https://t.co/pNFmXclDY9 — Military Watch Magazine (@MilitaryWatchM) November 9, 2026

Snimci koje su objavili severnokorejski državni mediji prikazuju vertikalno lansiranje rakete sa velikog samohodnog lansirnog vozila (transporter-erektor-lanser) postavljenog na kamionsku šasiju sa konfiguracijom točkova 10×10. Ova konfiguracija odgovara vozilima koja se dovode u vezu sa sistemom „Pjonge-6“, uključujući ona koja su prikazana tokom vojne parade u Severnoj Koreji u oktobru 2020. godine. Sama raketa ima vitko telo i više kompleta upravljačkih površina, što je u skladu sa dizajnerskim karakteristikama uočenim tokom prethodnih testiranja ovog sistema. Novi sistem se često poredi sa ruskim sistemom S-400, prvenstveno zbog svoje spoljne konfiguracije, kao i dimenzija lansirnih vozila i samih raketa. Prema pojedinim procenama, „Pjonge-6” (Pyongae-6) bi mogao imati domet dejstva od približno 200–250 kilometara, što ga potencijalno svrstava u kategoriju sistema dugog dometa, osmišljenih za ugrožavanje vazduhoplova daleko izvan neposredne blizine branjenih objekata.Značajna tehnička karakteristika, uočena prilikom jednog od ranijih testiranja sistema „Pjonge-6”, jeste ono što su severnokorejski državni mediji opisali kao sistem „upravljanja pomoću dva para kormila” i „pogonski motor sa dvostrukim impulsom”. Ovi opisi se najčešće tumače kao prisustvo više kompleta aerodinamičkih upravljačkih površina, uz pogonski sistem koji omogućava dva odvojena impulsa, odnosno dve faze potiska. Takav motor obezbeđuje početnu fazu ubrzanja, nakon koje sledi drugi impuls u kasnijoj fazi leta; to potencijalno poboljšava sposobnost presretača da manevriše tokom završne faze napada ili da zadrži dovoljno energije za dejstvovanje po ciljevima na većim udaljenostima. Prema izveštajima, tokom testiranja u septembru 2021. godine, pored same rakete, ispitani su i njen radar, lansirni sistem i komandno vozilo, što potvrđuje da razvojni proces obuhvata širi spektar komponenti, a ne samo raketu-presretač.Potencijalni značaj sistema „Pjonge-6” ogleda se u njegovoj ulozi u okviru modernije, mobilne i slojevite severnokorejske protivvazduhoplovne odbrane. Severna Koreja se istorijski oslanjala na kombinaciju starijih sistema sovjetskog porekla — poput porodica S-75, S-125 i S-200 — i domaćeg naoružanja razvijenog u novije vreme. Uvođenje sistema „Pjonge-6” omogućilo je postepeno povlačenje tih starijih sistema iz upotrebe. Mobilni lanseri se, takođe, mogu razdvojiti i premestiti na druge lokacije, što otežava otkrivanje i neutralisanje položaja protivvazduhoplovne odbrane uoči eventualne vazdušne kampanje. Iako Severna Koreja nije bila u mogućnosti da nabavi savremene borbene avione (nakon završetka Hladnog rata), obim njenog zemaljskog arsenala, velika gustina raspoređenih sistema i snažno utvrđeni položaji čine njen vazdušni prostor jednim od najbolje branjenih na svetu. Sistem „Pjonge-6” predstavlja najznačajniji, revolucionarni iskorak u sposobnostima protivvazduhoplovne odbrane ove zemlje još od nabavke mreže zasnovane na sovjetskom sistemu S-75, krajem pedesetih godina prošlog veka.

militarywatchmagazine.com

BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić