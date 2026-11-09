Šok u Partizanu - neopoziva ostavka! Crno-beli ostali bez predsednika!
Odmah se oglasili saopštenjem.
Predsednik Upravnog odbora rukometnog kluba Partizan Miljan Žugić podneo je ostavku na ovu funkciju, a samim tim, u skladu sa Statutom kluba, dosadašnji Upravni odbor je razrešen, saopštio je večeras šampion Srbije.
U saopštenju se navodi da je Žugić tom prilikom istakao da je ovakvu odluku doneo zbog nemogućnosti finansiranja usled novonastale situacije sa blokadom banke. On je dodao da takvu odluku vidi kao jedinu ispravnu i odgovornu prema klubu na čijem je čelu bio od 2023. godine.
Skupština RK Partizan ima rok od 30 dana da sazove sednicu na kojoj će se imenovati novi predsednik i članovi Upravnog odbora.
"Promene u rukovodstvu kluba neće uticati na ambicije tima, koji želi da odbrani sve domaće trofeje, a pored toga 'crno-bele' očekuje plej-of Lige Evrope. Partizan će na žrebu koji se održava 6. decembra saznati ime svog narednog evropskog rivala, nakon što je u grupnoj fazi Lige šampiona odmerio snage sa Vespremom, Fikse Berlinom i Portom. O svim aktuelnostima i daljim odlukama javnost će biti blagovremeno obaveštena", saopšteno je na zvaničnom sajtu Partizana.
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