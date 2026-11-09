SELA PONOVO POVEZANA SA VRŠCEM: Posle dve godine, u ovom gradu uspostavljen javni gradski i prigradski prevoz

POSLE gotovo dve godine, Vršac je ponovo dobio javni gradski i prigradski prevoz. Jutros u 4.50 časova sa stajališta kod Stop šopa krenuo je prvi autobus ka selu Pavliš, a zatim je u opticaj pušteno i preostalih devet osnovnih linija i više podlinija.

Foto: J. Baljak

Novi javni prevoz uspostavljen je na osnovu ugovora o javno-privatnom partnerstvu sa elementima koncesije, koji je lokalna samouprava potpisala na 20 godina sa konzorcijumom dva autobuska prevoznika iz Pančeva i Vršca.

Penzioneri, đaci, trudnice i majke jednogodišnje dece će se voziti potpuno besplatno, dok će svi ostali putnici, kako je najavljeno, kartu plaćati po dvostruko nižim cenama od tržišne vrednosti.

Polazna tačka za sve autobuse i mini-buseve je novoizgrađeni glavni terminal, koji se nalazi na uskom prostoru kod Agriko pijace, s obzirom na to da je postojeća autobuska stanica prodata jednom vršačkom privatniku u stečajnom postupku, zajedno sa svom stečajnom masom nekadašnjeg prevoznika STUP „Vršac“ a.d.

Foto: J.Baljak Novi glavni terminal kod zelene pijace

Taj terminal će od sada biti polazno mesto i za međugradske i međunarodne autobuske linije, koje će, kao i svi autobusi, morati da prolaze kroz manje prometne ulice Deligradska i Paje Marganovića, kako bi se priključile na Bulevar Miloša Obilića.

Vertikalnom i horizontalnom signalizacijom obeleženo je i svih 138 autobuskih stajališta u gradu i selima, od kojih su mnoga novoustanovljena, s obzirom na to da će nove linije prolaziti ulicama, kojima do sada nije saobraćao javni prevoz. Predviđeno je da na 127 stajališta budu postavljene i nadstrešnice.

Foto: J. Baljak Novo autobusko stajalište u Ulici Paje Marganovića

Teritorija celog grada podeljena je na tri zone, na osnovu kojih je formiran red vožnje, ali i cenovnik.

Karte u prvoj zoni koštaće 140 dinara, u drugoj 190, a u najudaljenijoj trećoj zoni, u kojoj su Šušara, Parta, Orešac i Zagajica, 240 dinara. Kupovinom mesečnih karata, putnici će moći neograničeno da se voze u svim pravcima u okviru svoje zone, uključujući i prevoz po gradu.