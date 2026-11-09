Svet

AMERIČKI MINISTAR ODBRANE HEGSET NE VERUJE DA ĆE BITI OPOZVAN: Udar stiže iz republikanske stranke

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

09. 11. 2026. u 20:33

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AMERIČKI ministar odbrane Pit Hegset rekao je danas da ga nije uplašila inicijativa kojom se traži njegov opoziv i dodao da je spreman da brani svoj učinak u Pentagonu.

АМЕРИЧКИ МИНИСТАР ОДБРАНЕ ХЕГСЕТ НЕ ВЕРУЈЕ ДА ЋЕ БИТИ ОПОЗВАН: Удар стиже из републиканске странке

Foto: Tanjug/ Jam Sta Rosa/Pool Photo via AP

Rekao je da nije zabrinut i da je uveren da ima podršku republikanaca koji neće dozvoliti da bude opozvan, preneo je CBS Njuz.

Američki ministar odbrane suočava se sa inicijativom za opoziv u Predstavničkom domu koju je pokrenuo republikanski poslanik Tomas Masi.

U opširnoj inicijativi koja sadrži osam tačaka optužnice, Masi tereti Hegseta za teške prekršaje, uključujući vođenje rata protiv Irana bez odobrenja Kongresa.

Među razlozima za opoziv navode se i civilne žrtve u napadu na iransku školu, operacije u Karibima, hapšenje venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, kao i nadzor nad senatorom Markom Kelijem.

Masi tvrdi da je Hegset ugrozio Ustav, dok sam ministar odbacuje optužbe.

Demokrate snažno podržavaju opoziv, a neizvesno je i da li će Masi dobiti dovoljnu podršku unutar sopstvene, republikanske stranke.

Hegset je ranije rekao da su kritike na njegov račun neosnovane i da ne planira da se povuče.

-Nezadovoljni, poraženi kongresmen, zajedno sa svim svojim saveznicima iz Demokratske stranke, podneo je lažne tačke za opoziv protiv moje malenkosti, baš kao što su dva puta pokušali i protiv predsednika Trampa, rekao je Hegset.

Prošle nedelje su u SAD održani međuizbori na kojima su demokrate odnele ubedljivu pobedu nad republikancima.

Rat u Iranu, koji traje već osam meseci i praćen je visokom inflacijom i skokom cena energenata u SAD, bio je jedna od ključnih tema tokom izborne kampanje.

Unutar Republikanske stranke već duže vreme postoje podela i nezadovoljstvo pojedinih poslanika načinom na koji se vodi vojna operacija na Bliskom istoku i odlukama administracije u Vašingtonu, podseća CBS News.

Tanjug

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