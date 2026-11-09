NORVEŠKA POVUKLA RUČNU: Zabranjuje nove data centre zbog ogromne potrošnje struje
NORVEŠKA je zamrznula na godinu dana zahteve centara za obradu podataka da se priključe na električnu mrežu, saopštio je danas norveški operator visokonaponske mreže Statnet.
Ta zemlja trenutno raspolaže sa 800 megavata (MW) kapaciteta u centrima za obradu podataka, ali novi projekati koji su već dobili urbanističke dozvole zahtevaju oko 4.200 MW, dok još 9.100 MW čeka na odobrenje.
Projekti koji su već u pripremi povećali bi potražnju za električnom energijom u zemlji za 50 odsto u odnosu na trenutnih 25.000 MW, upozorio je Statnet.
- Jednogodišnja pauza daje vladi vremena da stekne veću kontrolu nad rastom centara za obradu podataka i obezbedi da dobijemo one centre koji su nam zaista potrebni - izjavio je ministar za digitalizaciju Torgeir Mikelsen.
Oslo planira uvođenje licenci za centre za obradu podataka.
Projekti rudarenja kriptovaluta, koji koriste ogromnu računarsku snagu za rešavanje složenih matematičkih problema u zamenu za digitalni novac, smatraće se društveno štetnim, prenosi javni servis NRK.
Razvijene evropske zemlje poslednjih godina suočavaju se sa ekspanzijom data centara.
Danska ih je pomerila na začelje reda za pristup mreži, iza bolnica, stanica za punjenje električnih automobila i domaćinstava.
(Tanjug)
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