SVI DETALJI TRAGIČNE NESREĆE U EGIPTU: El Sisi naložio hitnu istragu, bolnice proglasile vanredno stanje

U TEŠKOJ železničkoj nesreći koja se dogodila u nedelju u egipatskoj pokrajini Giza, život je izgubilo najmanje 7 osoba, uključujući i jednog od mašinovođa, dok je 125 ljudi povređeno, saopštili su zvanični državni izvori.

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Prema prvobitnim izveštajima lokalnih medija, voz je navodno izleteo iz šina uz procenu da je oko 60 osoba povređeno, da bi kasnije stigle informacije i o prvim žrtvama.

Nesreća se dogodila na deonici između stanica Kafr Amar i Al Raka u okrugu Al Ajat, južno od Kaira. U roku od nekoliko minuta, preko 50 vozila hitne pomoći je stiglo na lice mesta.

Bolnice u Gizi, Helvanu i Beni Suefu su proglasile vanredno stanje i mobilisale celokupno medicinsko osoblje kako bi zbrinule veliki priliv povređenih putnika.

Ministarstvo zdravlja je saopštilo da su pacijenti sa težim povredama (frakture, povrede glave i unutrašnjih organa) hitno prebačeni u veće univerzitetske i specijalizovane bolnice u Kairu, dok su lakše povređeni putnici uglavnom zbrinuti u regionalnim zdravstvenim ustanovama u Gizi i Beni Suefu, odakle je većina otpuštena do kraja dana.

Teška mehanizacija i železničke dizalice su završile uklanjanje oštećenih i prevrnutih vagona sa poljoprivredne zone.

Predsednik Egipta Abdel Fahtah el Sisi naložio je hitnu istragu, a državno tužilaštvo je poslalo timove istražitelja na teren kako bi utvrdili tačne uzroke sudara dva putnička voza.

Prema prvim nalazima istrage, do nesreće je došlo kada je putnički voz br. 134 naleteo i udario u poslednji vagon drugog putničkog voza br. 2010 koji se nalazio zaustavljen na istoj pruzi između stanica Kafr Amar i Al Raka.

Od siline udara, najmanje četiri vagona su iskliznula iz šina i prevrnula se u poljoprivrednu zonu pored pruge.

Državno tužilaštvo intenzivno saslušava svedoke, tehničko osoblje i nadležne u železnici kako bi se utvrdilo da li je uzrok ljudska greška ili propust u signalnom sistemu, prenose mediji.

Pruga koja povezuje Kairo sa gradovima u Gornjem Egiptu, poput Asuana, Luksora i Sohaga, izuzetno je opterećena svakodnevnim putničkim i teretnim saobraćajem, pogotovo tokom vikenda, što dodatno otežava brzu normalizaciju saobraćaja kada dođe do zastoja.

Predsednici i lideri bliskoistočnih zemalja, uključujući Ujedinjene Arapske Emirate, Saudijsku Arabiju i druge, uputili su zvanične izjave saučešća i snažne poruke solidarnosti vlastima i građanima Egipta.

(Al-Masry Al-Youm/Asharq News/CBS News)