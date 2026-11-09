BRUTALNI GERANJ SE ZAKUCAVA U LOKOMOTIVU: Pogledajte jezivo dejstvo ruske sile na terenu (VIDEO)
RUSKE oružane snage su udarima dronova „Geranj“ pogodile trafostanicu, lokomotive i punkt za remont tehnike Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
Ministarstvo je objavilo snimke borbenog dejstva brigade bespilotnih sistema „Varjag“, prenose RIA Novosti.
- Uspešno su pogođeni trafostanica napona 330 kilovolti, železničke lokomotive, zgrada logističkog centra, kao i punkt za tehnički pregled i remont tehnike, koji su korišćeni za potrebe snabdevanja ukrajinskih oružanih formacija - navodi se u saopštenju Ministarstva uz objavljeni video-snimak.
Kako se ističe, sredstva objektivne kontrole potvrdila su uspešnost udara operatera jurišnih bespilotnih letelica brigade „Varjag“.
Prema oceni ruskog Ministarstva odbrane, uništavanje transportnih i strateških objekata značajno umanjuje mogućnosti ukrajinskih oružanih formacija za vođenje borbenih dejstava.
BONUS VIDEO: RUSI POKAZALI SNIMAK: Dron kamikaza uništio haubicu francuske proizvodnje
Preporučujemo
GERANj SPRŽIO DVE LOKOMOTIVE KOD HARKOVA: Pogledajte snimke brutalnog ruskog lova (VIDEO)
23. 10. 2026. u 18:40
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)