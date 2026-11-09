RUSKE oružane snage su udarima dronova „Geranj“ pogodile trafostanicu, lokomotive i punkt za remont tehnike Oružanih snaga Ukrajine, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

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Ministarstvo je objavilo snimke borbenog dejstva brigade bespilotnih sistema „Varjag“, prenose RIA Novosti.

- Uspešno su pogođeni trafostanica napona 330 kilovolti, železničke lokomotive, zgrada logističkog centra, kao i punkt za tehnički pregled i remont tehnike, koji su korišćeni za potrebe snabdevanja ukrajinskih oružanih formacija - navodi se u saopštenju Ministarstva uz objavljeni video-snimak.

Kako se ističe, sredstva objektivne kontrole potvrdila su uspešnost udara operatera jurišnih bespilotnih letelica brigade „Varjag“.

Prema oceni ruskog Ministarstva odbrane, uništavanje transportnih i strateških objekata značajno umanjuje mogućnosti ukrajinskih oružanih formacija za vođenje borbenih dejstava.

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