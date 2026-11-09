Svet

"INDIJA ULAZI U IGRU": Zelenski tražio pomoć Modija, otkrio o čemu su razgovarali

T.J.

09. 11. 2026. u 16:08

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UKRAJINSKI predsednik Volodimir Zelenski i indijski premijer Narendra Modi razgovarali su danas o aktuelnoj političkoj situaciji u svetu i spremnosti Indije da doprinese mirnom rešavanju konflikta Ukrajine i Rusije.

ИНДИЈА УЛАЗИ У ИГРУ: Зеленски тражио помоћ Модија, открио о чему су разговарали

Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia

Zelenski je u objavi na društvenoj mreži Iks napisao da je Modi u više navrata rekao da je sada vreme da se rat između Rusije i Ukrajine završi.

- Važno je da Indija prepozna koje korake može da preduzme i kakav dijalog može da vodi sa drugim liderima kako bi pomogla da se rat privede kraju. Bezbednost hrane mogla bi da bude jedna od takvih oblast - napisao je Zelenski.

Po njegovim rečima, bilo je reči i o ruskoj blokadi izvoza žita preko Crnog mora.

- Indija je spremna da posreduje u uspostavljanju prehrambenih koridora i računamo na nastavak tih napora - naveo je ukrajinski lider.

Modi je ponovio dosledan stav Nju Delhija da se sukob mora rešiti dijalogom i diplomatijom, saopštio je njegov kabinet.

- Dvojica lidera razgovarala su i o merama za dodatno jačanje bilateralne saradnje Indije i Ukrajine u različitim sektorima, na obostranu korist dva naroda - piše u saopštenju.

(Tanjug)

BONUS VIDEO: MOSKVA DOČEKALA INDIJSKOG PREMIJERA: Uz sve počasti! Vojni orkestar dočekao Modija

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