"VRATITE NAM MERKELOVU": Nemci žale za bivšom kancelarkom
NEMCI vide zvanični portret bivše nemačke kancelarke Angele Merkel, izložen u berlinskom muzeju Bode, kao odraz boljih vremena, javlja Njujork tajms , pozivajući se na posetioce izložbe.
Svečano otkrivanje portreta održano je krajem juna u berlinskom muzeju Bode.
Očekivalo se da će slika biti predata sadašnjem kancelaru Fridrihu Mercu za izlaganje u Kancelariji te jeseni.
Zbog velike potražnje, izložba je produžena do kraja godine.
- Posetioci hrle u muzej da vide dostojanstvo koje je Merkelova donela kancelariji. Njeni poštovaoci, i mladi i stari, kažu da u njenom portretu vide odraz boljih vremena - navodi se u saopštenju.
U članku se naglašava da je broj dnevnih poseta muzeju povećan za 80% od otkrivanja portreta.
- Nemcima nedostaje Merkelova - piše publikacija.
Prema anketama, skoro polovina nemačkih građana veruje da bi Merkelova mogla bolje da reši trenutne probleme zemlje nego Merc.
U međuvremenu, Mercov rejting odobravanja ostaje na 10% - najniži za jednog nemačkog premijera od kada je anketa sprovedena 1997. godine.
(Ria Novosti)
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