Svet

"VRATITE NAM MERKELOVU": Nemci žale za bivšom kancelarkom

D.D.

09. 11. 2026. u 16:09

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

NEMCI vide zvanični portret bivše nemačke kancelarke Angele Merkel, izložen u berlinskom muzeju Bode, kao odraz boljih vremena, javlja Njujork tajms , pozivajući se na posetioce izložbe.

ВРАТИТЕ НАМ МЕРКЕЛОВУ: Немци жале за бившом канцеларком

Foto: Christian Ditsch / imago stock&people / Profimedia

Svečano otkrivanje portreta održano je krajem juna u berlinskom muzeju Bode.

Očekivalo se da će slika biti predata sadašnjem kancelaru Fridrihu Mercu za izlaganje u Kancelariji te jeseni.

Zbog velike potražnje, izložba je produžena do kraja godine.

- Posetioci hrle u muzej da vide dostojanstvo koje je Merkelova donela kancelariji. Njeni poštovaoci, i mladi i stari, kažu da u njenom portretu vide odraz boljih vremena - navodi se u saopštenju.

U članku se naglašava da je broj dnevnih poseta muzeju povećan za 80% od otkrivanja portreta.

- Nemcima nedostaje Merkelova - piše publikacija.

Prema anketama, skoro polovina nemačkih građana veruje da bi Merkelova mogla bolje da reši trenutne probleme zemlje nego Merc.

U međuvremenu, Mercov rejting odobravanja ostaje na 10% - najniži za jednog nemačkog premijera od kada je anketa sprovedena 1997. godine.

(Ria Novosti)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

ŠOK U KIJEVU! Rusi ubrzano uništavaju Patriote, Nemačka zatvorila slavinu: Nema više ništa za Ukrajinu, PVO sistem pred kolapsom!
Svet

0 1

ŠOK U KIJEVU! Rusi ubrzano uništavaju Patriote, Nemačka zatvorila slavinu: Nema više ništa za Ukrajinu, PVO sistem pred kolapsom!

NEMAČKA ne može da isporuči Ukrajini dodatne sisteme protivvazdušne odbrane „MIM-104 Patriot“ (MIM-104 Patriot), a da pritom ne stvori neprihvatljive praznine u sopstvenoj odbrani, izjavio je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus, pozivajući druge zapadne zemlje da daju veći doprinos zadovoljavanju potreba Ukrajine za protivvazdušnom odbranom.

09. 11. 2026. u 16:00

Politika
Tenis
Fudbal
Htela ga Mađarska, sad će igrati za Srbiju: Ko je novi štoper kog je Paunović pozvao?

Htela ga Mađarska, sad će igrati za Srbiju: Ko je novi štoper kog je Paunović pozvao?