CENTAR FENERA STIŽE U PARTIZAN? Bivši član NBA klubova na pragu Humske!

Crno-beli na dobrom putu da dovedu još jedno pojačanje.

Gokhan Taner/PS Images / imago sportfotodienst / Profimedia

Najavili su iz KK Partizan da nisu još kompletirali sastav, da su aktivni na tržištu i traže još jednog igrača da zaoštri konkurenciju u reketu, a izgleda da je sportski sektor napokon pronašao rešenje. Naime, kako prenosi specijalizovani košarkaški sajt "Basketball Sphere", crno-beli su se nameračili na Krisa Silvu (30) iz Fenerbahčea. Prema navodima ovog portala pregovori su ušli u završnu fazu, a iskusni as bi u Beogradu imao platu od 100.000 dolara mesečno!

Reč je o momku rodom iz Gabona, koji se školovao u SAD, a nastupao je za koledž Južnu Karolinu. Nije bio izabran na draftu 2019. godine, ali to ga nije sprečilo da zaigra u NBA ligi. Upisao je ukupno 70 nastupa i imao prosečan učinak od 2,8 poena i 2,7 skokova za 7,6 minuta provedenih na terenu.

Bio je član Majamija, Sakramenta, Minesote i Dalasa, igrao je i za ekipe u Razvojnoj ligi, a onda je 2024. odlučio da napusti Ameriku. Okušao je sreću u Portoriku, potom na kratko u Izraelu, a prošle sezone nosio je dres atinskog AEK-a, na čijoj klupi sedi srpski trener Dragan Šakota.

U tom periodu se nametnuo odličnim partijama u grčkom prvenstvu, ali i u FIBA Ligi šampiona, gde je imao prosek od 14,8 poena i osam skokova po utakmici. Navodno je tada zapao za oko Partizanu i Barseloni, ali je snažni Afrikanac odlučio da se preseli ipak u Istanbul.

U januaru ove godine Silva je dobio poziv Fenerbahčea, s kojim je potpisao ugovor do leta, sa opcijom produžetka, koja je aktivirana letos. Međutim, trener Šarunas Jasekivičijus očigledno ne računa ozbiljno na njega, jer je u Evroligi upisao tek četiri nastupa ove sezone (Virtus, Bajern, Panatinaikos i Valensija), odnosno 23 minuta i imao je skroman učinak. Pogotovo se smanjila njegova uloga otkako je Fener potpisao Dvajta Pauela.

Očigledno u Humskoj žele što pre da iskoriste ovu situaciju i privole iskusnog centra da sada obuče crno-beli dres. Treneru Đoanju Penjaroji pod hitno treba kvalitetna "petica", jer se Tonje Džekiri i dalje oporavlja od povrede, Kevarijus Hejs takođe ima problema, dok Žofri Lovernj ne može adekvatno da odgovori na jak evroligaški ritam.