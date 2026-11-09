Madriđani rekordom zapretili Zvezdi: Cifre od kojih se vrti u glavi!

Otkriven budžet najtrofejnijeg evropskog kluba.

Foto: Irina R. Hipolito / Zuma Press / Profimedia

Košarkaši Crvene zvezde u četvrtak od 21 čas gostuju Realu u Madridu, s ciljem da nastave niz fenomenalnih igara ove sezone.

Četa Ibona Navara je trenutno na drugom mestu evroligaške tabele, a u leđa joj gledaju giganti poput prvaka Evrope Olimpijakosa, Fenerbahčea, Barselone i već pomenutih "los blankosa".

U međuvremenu je portal “2plejbuk” pred meč Reala i Zvezde, obelodanio da Real raspolaže rekordnim budžetom za ovu sezonu.

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Iznos koji imaju na raspolaganju za sezonu 2026/27. je astronosmkih 67.200.000 evra. Od toga 44,4 miliona ide na dugove prema igračima, trenerima i ostalim članovima stručnog štaba.

Košarkaška sekcija, osim rekordnih troškova, ima i rekordne prihode. Prethodne 2025. godine je klub prihodovao 27,4 miliona evra i godišnje ta cifra raste za deset odsto.

Nema sumnje da će Real na ime televizijskih prava prihodovati preko sedam miliona evra što u istoriji "kraljevića" nije bio slučaj. Tako će po prvi put prihod od televizijskih prava premašiti prihod zarade od prodatih ulaznica.

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