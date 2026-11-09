ŠOK U KIJEVU! Rusi ubrzano uništavaju Patriote, Nemačka zatvorila slavinu: Nema više ništa za Ukrajinu, PVO sistem pred kolapsom!

NEMAČKA ne može da isporuči Ukrajini dodatne sisteme protivvazdušne odbrane „MIM-104 Patriot“ (MIM-104 Patriot), a da pritom ne stvori neprihvatljive praznine u sopstvenoj odbrani, izjavio je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus, pozivajući druge zapadne zemlje da daju veći doprinos zadovoljavanju potreba Ukrajine za protivvazdušnom odbranom.

Foto: us army staff sgt. ian vega cerezo

Pistorijus je naveo da je Berlin već isporučio nekoliko sistema „Patriot“ i značajne količine presretačkih raketa, zbog čega je preostalo malo kapaciteta za dalje transfere.

-U ovom trenutku ne možemo da obezbedimo više ništa, rekao je on, objašnjavajući da oprema koja bi se sada prebacila ne bi mogla biti zamenjena u doglednoj budućnosti. Ovi transferi su stvorili pritisak na nemačke vojne zalihe u trenutku kada Berlin nastoji da proširi svoje oružane snage i uspostavi novo, trajno prisustvo svojih snaga u blizini ruske teritorije.



U martu su nemački zvaničnici, u razgovoru za list „Volstrit džurnal“ (Wall Street Journal), upozorili da je zemlja ostala slabo zaštićena od potencijalnih vazdušnih ili raketnih napada usled prebacivanja vojnih sistema – a posebno sistema „Patriot“ – u Ukrajinu. Situaciju je dodatno otežalo nedavno raspoređivanje preostalih sistema „Patriot“ radi zaštite Poljske, na istočnom krilu NATO-a, počev od kraja 2025. godine. Nemačka je, uz Holandiju i Sjedinjene Države, bila jedna od prve tri zemlje koje su početkom 2023. godine donirale sisteme „Patriot“ Ukrajini. U aprilu 2024. godine, nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok potvrdila je da su kapaciteti zemlje za dalje donacije iscrpljeni, izjavivši: „Nažalost, zalihe – a posebno naši sopstveni sistemi ’Patriot’ – sada su gotovo potpuno iscrpljene. Stoga sam na sastanku ministara spoljnih poslova zemalja NATO-a jasno stavila do znanja da moramo proveriti dostupnost svih sistema ’Patriot’ u Evropi i širom sveta, te da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da obezbedimo te sisteme za Ukrajinu.“

militarywatchmagazine.com

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