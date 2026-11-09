ŠOK U KIJEVU! Rusi ubrzano uništavaju Patriote, Nemačka zatvorila slavinu: Nema više ništa za Ukrajinu, PVO sistem pred kolapsom!
NEMAČKA ne može da isporuči Ukrajini dodatne sisteme protivvazdušne odbrane „MIM-104 Patriot“ (MIM-104 Patriot), a da pritom ne stvori neprihvatljive praznine u sopstvenoj odbrani, izjavio je nemački ministar odbrane Boris Pistorijus, pozivajući druge zapadne zemlje da daju veći doprinos zadovoljavanju potreba Ukrajine za protivvazdušnom odbranom.
Pistorijus je naveo da je Berlin već isporučio nekoliko sistema „Patriot“ i značajne količine presretačkih raketa, zbog čega je preostalo malo kapaciteta za dalje transfere.
-U ovom trenutku ne možemo da obezbedimo više ništa, rekao je on, objašnjavajući da oprema koja bi se sada prebacila ne bi mogla biti zamenjena u doglednoj budućnosti. Ovi transferi su stvorili pritisak na nemačke vojne zalihe u trenutku kada Berlin nastoji da proširi svoje oružane snage i uspostavi novo, trajno prisustvo svojih snaga u blizini ruske teritorije.
U martu su nemački zvaničnici, u razgovoru za list „Volstrit džurnal“ (Wall Street Journal), upozorili da je zemlja ostala slabo zaštićena od potencijalnih vazdušnih ili raketnih napada usled prebacivanja vojnih sistema – a posebno sistema „Patriot“ – u Ukrajinu. Situaciju je dodatno otežalo nedavno raspoređivanje preostalih sistema „Patriot“ radi zaštite Poljske, na istočnom krilu NATO-a, počev od kraja 2025. godine. Nemačka je, uz Holandiju i Sjedinjene Države, bila jedna od prve tri zemlje koje su početkom 2023. godine donirale sisteme „Patriot“ Ukrajini. U aprilu 2024. godine, nemačka ministarka spoljnih poslova Analena Berbok potvrdila je da su kapaciteti zemlje za dalje donacije iscrpljeni, izjavivši: „Nažalost, zalihe – a posebno naši sopstveni sistemi ’Patriot’ – sada su gotovo potpuno iscrpljene. Stoga sam na sastanku ministara spoljnih poslova zemalja NATO-a jasno stavila do znanja da moramo proveriti dostupnost svih sistema ’Patriot’ u Evropi i širom sveta, te da ćemo učiniti sve što je u našoj moći da obezbedimo te sisteme za Ukrajinu.“
U međuvremenu, činjenica da ruske snage u Ukrajini ubrzano uništavaju sisteme „Patriot“ dovela je do toga da potražnja za dodatnim sistemima, potrebnim za operacije na liniji fronta, ostaje visoka. Iako je nemačko Ministarstvo odbrane 2024. godine naručilo osam novih sistema „Patriot“ od Sjedinjenih Država kako bi nadoknadilo one donirane Ukrajini – pri čemu svaki od njih košta 2,33 milijarde dolara – ne očekuje se da će oni biti isporučeni u doglednoj budućnosti. S obzirom na to da su zalihe presretača za ove sisteme, kojima raspolaže američka vojska, pale na kritično nizak nivo, očekuje se da će nova proizvodnja biti usmerena prvenstveno ka američkoj vojsci, a potencijalno i ka vojsci Republike Kine. Evropa ostaje nizak prioritet kada je reč o isporuci naoružanja za kojim vlada velika potražnja, dok prednost imaju Istočna Azija i Bliski istok.
Najnovije izjave Pistorijusa odražavaju sve veće nezadovoljstvo u Berlinu načinom na koji se vojna pomoć raspoređuje među zapadnim saveznicima Ukrajine. Pistorijus je istakao da su druge zemlje doprinele znatno manje i da bi sada trebalo da preuzmu veći deo tereta. Očekuje se da će pitanje dodatne pomoći u sferi protivvazdušne odbrane biti jedna od tema na narednom sastanku Kontakt grupe za odbranu Ukrajine, zakazanom za sredinu novembra. Nedostatak se ne odnosi samo na lansere sistema „Patriot” i prateće radarske sisteme, već i na rakete-presretače neophodne za nastavak borbenih dejstava. Ukrajina je u više navrata tražila dodatne rakete tipa PAC-3, koje su projektovane za presretanje balističkih projektila, kao i drugu municiju kompatibilnu sa sistemom „Patriot”. Za neutralisanje jedne dolazeće pretnje može biti utrošeno više skupih raketa, što dugotrajnu odbranu od napada velikih razmera čini izuzetno zahtevnom. Ovakva potrošnja stvorila je pritisak na zalihe u Sjedinjenim Državama i među njihovim saveznicima, dok obnavljanje tih zaliha zavisi od proizvodnih kapaciteta i rasporeda isporuka.
militarywatchmagazine.com
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