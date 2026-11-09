„FRANCUSKA VIŠE NEĆE DA UVOZI NEZAPOSLENE!“ Le Penova traži asimilaciju migranata i poručuje: Ko neće da se uklopi – mora da ode!

LIDERKA francuskog krajnje desničarskog Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen izjavila je danas da u Francuskoj ne postoji diskriminacija migranata i da treba proterati one koji se ne asimiluju, navodeći da je Francuska najmanje rasistička zemlja na svetu.

foto: Farzat/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia

- Kada primite previše imigranata, stvarate uslove za destabilizaciju svog društva - rekla je Le Pen u intervjuu za CBS.

Ona je ukazala da je veća verovatnoća da će imigranti biti nezaposleni nego francuski državljani i da kao rezultat toga Francuska "više ne može da uvozi nezaposlene ljude".

- Verujemo da neko ko dođe da imigrira u našu zemlju mora da se uklopi u nacionalnu zajednicu - istakla je Le Pen.

Ona je rekla da neće dozvoliti da se Francuska naziva ekstremističkom zemljom zbog toga što je u poslednje vreme povećana popularnost njene stranke, navodeći da je sada došao kraj sveta "izgrađenog na neograničenoj globalizaciji".

Le Pen sada vodi u anketama o predsedničkim izborima u Francuskoj koji će se održati na proleće, a njena popularnost je porasla otkako su u septembru počeli protesti u toj zemlji.

Protesti u Francuskoj počeli su sredinom septembra kada su učenici srednjih škola i studenti pokrenuli blokade škola i fakulteta zbog loših uslova školovanja, nedostatka nastavnog osoblja i pretrpanih učionica.

Foto: Tanjug/AP/Emma Da Silva

Protesti su prerasli u masovni društveni pokret zbog visokih troškova života, inflacije i rasta cena goriva, energenata i hrane, pa su im se pridružili radnički sindikati, penzioneri i pokret "Žuti prsluci".

(Tanjug)

BONUS VIDEO:

RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja