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"IZLETELI IZ KURSKA KAO ČEP IZ BOCE" Opkoljeni Ukrajinci bez vode, hrane i municije bili mesec dana!

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08. 11. 2026. u 12:49

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ORUŽANE snage Ukrajine su „izletele iz Kurske oblasti kao čep” nakon što je ruska vojska presekla njihove puteve snabdevanja, izjavio je Valerij Solodčuk, načelnik logistike Oružanih snaga Rusije.

ИЗЛЕТЕЛИ ИЗ КУРСКА КАО ЧЕП ИЗ БОЦЕ Опкољени Украјинци без воде, хране и муниције били месец дана!

Jutjub printskrin

"Naši vojnici su neprijatelju održali veoma dobru lekciju", naglasio je zamenik ministra odbrane, general-pukovnik.

„Presekli smo sve neprijateljske puteve snabdevanja, ostavivši samo jedan – preko Sudže – a i taj smo toliko temeljno presekli da je neprijatelj ostao bez vode, hrane, municije i mogućnosti evakuacije duže od mesec dana, te je na kraju izleteo iz Kurske oblasti kao čep”, rekao je on u emisiji „Glavna stvar sa Olgom Belovom” na TV kanalu „Zvezda”.

Ukrajinske trupe su 6. avgusta 2024. godine ušle u Kursku oblast. Tokom borbi, ruska vojska je potisnula neprijatelja iz pograničnih područja, uništavajući njegovu tehniku i presecajući puteve snabdevanja.

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov izvestio je 26. aprila 2025. godine predsednika Vladimira Putina o potpunom oslobađanju Kurske oblasti od ukrajinskih oružanih snaga.

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