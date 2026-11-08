ORUŽANE snage Ukrajine su „izletele iz Kurske oblasti kao čep” nakon što je ruska vojska presekla njihove puteve snabdevanja, izjavio je Valerij Solodčuk, načelnik logistike Oružanih snaga Rusije.

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"Naši vojnici su neprijatelju održali veoma dobru lekciju", naglasio je zamenik ministra odbrane, general-pukovnik.

„Presekli smo sve neprijateljske puteve snabdevanja, ostavivši samo jedan – preko Sudže – a i taj smo toliko temeljno presekli da je neprijatelj ostao bez vode, hrane, municije i mogućnosti evakuacije duže od mesec dana, te je na kraju izleteo iz Kurske oblasti kao čep”, rekao je on u emisiji „Glavna stvar sa Olgom Belovom” na TV kanalu „Zvezda”.

Ukrajinske trupe su 6. avgusta 2024. godine ušle u Kursku oblast. Tokom borbi, ruska vojska je potisnula neprijatelja iz pograničnih područja, uništavajući njegovu tehniku i presecajući puteve snabdevanja.

Načelnik Generalštaba Oružanih snaga Rusije Valerij Gerasimov izvestio je 26. aprila 2025. godine predsednika Vladimira Putina o potpunom oslobađanju Kurske oblasti od ukrajinskih oružanih snaga.

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