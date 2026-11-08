OVAJ ČOVEK SA LISTE SNS MENJA ANU BRNABIĆ: Dolazi na čelo konstitutivne sednice Skupštine Srbije

PREMA pravilima, konstitutivnom sednicom do izbora predsednika parlamenta predsedava najstariji narodni poslanik, kome pomažu najmlađi poslanici sa četiri najuspešnije liste i generalni sekretar

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov

Matematičar Stojan Radenović ponovo će, kao najstariji poslanik, predsedavati konstitutivnom sednicom Narodne skupštine Srbije. Radenović, koji je rođen 9. marta 1948. godine, ovu ulogu imao je i prilikom konstituisanja prethodnog saziva parlamenta 2024. godine.

On će predsedavati konstitutivnom sednicom Skupštine Srbije.

Radenović je poslanik sa liste Srpske napredne stranke i u Narodnu skupštinu Republike Srbije je prvi put izabran 2022. godine. Pre političkog angažmana, izgradio je akademsku karijeru kao profesor matematike, predavao je u gimnaziji, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, a potom i na Mašinskom fakultetu u Beogradu, gde je dočekao penziju.

Foto: D. Milovanović

Prema Poslovniku Narodne skupštine, konstitutivnom sednicom do izbora predsednika parlamenta predsedava najstariji narodni poslanik, kojem u radu pomažu najmlađi poslanici sa četiri izborne liste koje su osvojile najveći broj mandata, kao i generalni sekretar.

Brnabić sazvala sednicu za 17. novembar

Podsetimo, prva sednica novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije zakazana je za 17. novembar, saopštila je danas Ana Brnabić, v.d. predsednika Srbije.

- Sazvala sam prvu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 15. sazivu. Počeće u utorak 17. novembra u 10 časova - rekla je Brnabić.

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