Politika

OVAJ ČOVEK SA LISTE SNS MENJA ANU BRNABIĆ: Dolazi na čelo konstitutivne sednice Skupštine Srbije

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08. 11. 2026. u 11:51

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PREMA pravilima, konstitutivnom sednicom do izbora predsednika parlamenta predsedava najstariji narodni poslanik, kome pomažu najmlađi poslanici sa četiri najuspešnije liste i generalni sekretar

ОВАЈ ЧОВЕК СА ЛИСТЕ СНС МЕЊА АНУ БРНАБИЋ: Долази на чело конститутивне седнице Скупштине Србије

Foto: Narodna skupština Srbije/Miloš Miškov

Matematičar Stojan Radenović ponovo će, kao najstariji poslanik, predsedavati konstitutivnom sednicom Narodne skupštine Srbije. Radenović, koji je rođen 9. marta 1948. godine, ovu ulogu imao je i prilikom konstituisanja prethodnog saziva parlamenta 2024. godine.

On će predsedavati konstitutivnom sednicom Skupštine Srbije.

Radenović je poslanik sa liste Srpske napredne stranke i u Narodnu skupštinu Republike Srbije je prvi put izabran 2022. godine. Pre političkog angažmana, izgradio je akademsku karijeru kao profesor matematike, predavao je u gimnaziji, na Prirodno-matematičkom fakultetu u Kragujevcu, a potom i na Mašinskom fakultetu u Beogradu, gde je dočekao penziju.

Foto: D. Milovanović

 

Prema Poslovniku Narodne skupštine, konstitutivnom sednicom do izbora predsednika parlamenta predsedava najstariji narodni poslanik, kojem u radu pomažu najmlađi poslanici sa četiri izborne liste koje su osvojile najveći broj mandata, kao i generalni sekretar.

Brnabić sazvala sednicu za 17. novembar

Podsetimo, prva sednica novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije zakazana je za 17. novembar, saopštila je danas Ana Brnabić, v.d. predsednika Srbije.

- Sazvala sam prvu sednicu Narodne skupštine Republike Srbije u 15. sazivu. Počeće u utorak 17. novembra u 10 časova - rekla je Brnabić.

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PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je danas konstitutivnu sednicu parlamenta za utorak, 17. novembar, sa početkom u 10 časova. Za sednicu je, kako je navela, utvrđen dnevni red sa šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

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