JOKIĆ U ČUDU U MEKSIKU! Srbin nije razumeo pitanje, a onda je čuo srpski jezik!

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su Indijanu rezultatom 114:102 pred brojnom publikom u Meksiko Sitiju, a Nikola Jokić je posle utakmice ponovo bio u centru pažnje. Ovoga puta ne samo zbog sjajne partije na terenu, već i zbog dve zanimljive situacije na konferenciji za medije.

Foto: Printskrin Youtube/NBA

Srpski centar bio je nadomak novog tripl-dabla. Upisao je 19 poena, 13 skokova i osam asistencija, pa su mu nedostajale samo dve uspešne dodavanja za dvocifren učinak u tri statističke kategorije.

Novinare je zanimalo da li je tokom utakmice bio svestan koliko mu nedostaje do tripl-dabla.

- Ne, nisam to znao. Bilo je važno samo da pobedimo - kratko je odgovorio Jokić.

Srpski as osvrnuo se i na rekord Rasela Vestbruka, koji ima 209 tripl-dablova u NBA ligi. Jokić je trenutno na 201, ali ga jurnjava za istorijskim dostignućem očigledno ne opterećuje.

- Samo se trudim da igram košarku na pravi način. Nadam se da možemo da pobeđujemo što više, to mi je najvažnije. Ne razmišljam o statistici.

Pohvalio je i atmosferu u dvorani, u kojoj su navijači u velikom broju pratili NBA spektakl.

- Publika je bila sjajna, energija je bila tu. Nisam znao za koga navijaju, bilo je pomešano. Ali energija je bila prisutna i to je najvažnije.

A onda je usledila scena koja je nasmejala prisutne. Jedan od novinara postavio je pitanje na španskom jeziku, što je Jokića potpuno zbunilo, pa je morao da potraži pomoć prevodioca.

Pitanje je glasilo šta će, kada se vrati kući, ispričati porodici o iskustvu u Meksiku.

- Veliki je grad, Meksikanci su veoma strastveni u svemu što rade, tako da ću reći te dve stvari - odgovorio je Nikola.

Za kraj, Jokić je istakao da je igranje utakmica širom sveta važno za popularizaciju košarke i da su ovakva iskustva posebna za igrače.

- Važno je, naravno. Košarka je globalni sport. Dobro je da NBA timovi igraju širom sveta. Kao igraču, veoma mi je lepo da osetim ljubav i podršku navijača gde god da odemo. To je važno i zaista je lep osećaj - zaključio je Jokić.