Fudbal

Ovako je Alkaraz reagovao kada je čuo da će njegov bivši trener sarađivati sa jednim od najboljih na svetu

Александар Илић
Aleksandar Ilić

08. 11. 2026. u 11:48

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Huan Karlos Ferero ima novi trenerski angažman! Nekadašnji šampion Rolan Garosa i prvi teniser sveta od naredne godine radiće sa američkim asom Benom Šeltonom.

Овако је Алкараз реаговао када је чуо да ће његов бивши тренер сарађивати са једним од најбољих на свету

Foto: Sarah Stier / Getty images / Profimedia

Ferero je godinama bio jedan od najvažnijih ljudi u karijeri Karlosa Alkaraza, sa kojim je ostvario brojne velike uspehe. Ipak, krajem prošle godine došlo je do iznenađujućeg rastanka, posle čega je španski stručnjak napravio pauzu od trenerskog posla.

Sada ga očekuje novi izazov, a Šelton je otkrio da je lično obavestio Alkaraza o početku saradnje sa njegovim bivšim trenerom. Amerikanac je o tome govorio za „Tenis čenel“ uoči finala mastersa u Parizu, u kojem će se upravo sastati sa Karlitosom.

- Naravno, kontaktirao sam ga pre nego što je vest postala javna. Želeo sam da ga obavestim jer znam koliko je njihov odnos dugo bio snažan i uspešan - otkrio je Šelton.

Amerikanac, finalista Ju-Es opena, potom je ispričao kako je Alkaraz reagovao na vest o njegovoj saradnji sa Fererom.

-  Ne poznajem boljeg čoveka na Turu od Karlosa Alkaraza. Odmah mi je odgovorio, nakon što je osvojio turnir u Beču. Rekao mi je da je zaista srećan zbog mene i da će moja igra mnogo napredovati kroz saradnju sa Huanom Karlosom.

Šelton smatra da Alkarazova reakcija najbolje govori o njegovom karakteru i ponašanju van terena.

- Mislim da ga upravo to čini tako velikim i dostojanstvenim šampionom, ali i osobom koja je našem sportu zaista, zaista potrebna - poručio je Amerikanac.

Finale mastersa u Parizu između Bena Šeltona i Karlosa Alkaraza na programu je u nedelju od 15 časova.

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