PORTPAROL KREMLJA NAJAVIO: Mogući trilateralni sastanak Putina, Trampa i Si Đinpinga na samitu APEK-a
Rusija nije bila u kontaktu sa evropskim predstavnicima u vezi sa sporazumom o bezbednosti, a o toj temi sa Evropljanima su razgovarale Sjedinjene Američke Države, izjavio je danas portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
On je rekao novinarima da Rusija sa Evropljanima nije vodila nikakve razgovore o tako složenoj temi, preneo je Sputnjik.
Govoreći o pripremi predstojećeg samita Azijsko-pacifičke ekonomske saradnje (APEK), Peskov je istakao da Rusija, SAD i Kina pripremaju predloge za dnevni red potencijalnog trilateralnog sastanka svojih lidera. "Strane, svakako, iznose predloge za moguće tačke dnevnog reda. Neke tačke jednoj strani odgovaraju, dok ih druga smatra potpuno nesvrsishodnim", naveo je Peskov.
Sastanak kineskog predsednika Si Đinpinga, američkog predsednika Donalda Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina očekuje se ovog meseca na marginama regionalnog samita u južnom kineskom gradu Šenženu.
Samit APEK-a biće održan u Šenženu 18. i 19. novembra.
(Tanjug)
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