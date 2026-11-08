KREĆE TRKA ZA NOVU VLADU SRBIJE: Evo šta poslanike čeka na prvoj sednici Skupštine

PREDSEDNICA Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić zakazala je danas konstitutivnu sednicu parlamenta za utorak, 17. novembar, sa početkom u 10 časova. Za sednicu je, kako je navela, utvrđen dnevni red sa šest tačaka - potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine, imenovanje generalnog sekretara, izbor članova skupštinskih radnih tela i stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Foto: peterforsberg/Alamy/Profimedia

Brnabić je sednicu zakazala nakon što je Republička izborna komisija (RIK) 5. novembra donela ukupan izveštaj o rezultatima izbora održanih 25. oktobra, a 6. novembra i rešenje o dodeli mandata i izveštaj o sprovedenim izborima koji je dostavljen Narodnoj skupštini.

Prema Poslovniku Narodne skupštine, prvoj sednici, do izbora predsednika Narodne skupštine, predsedava najstariji narodni poslanik, a u radu mu pomaže po jedan, najmlađi, narodni poslanik sa četiri izborne liste koje su dobile najveći broj poslaničkih mandata i generalni sekretar Narodne skupštine.

Na prvoj sednici Narodne skupštine vrši se potvrđivanje mandata narodnih poslanika, izbor predsednika i potpredsednika Narodne skupštine i imenovanje generalnog sekretara Skupštine.

Na prvoj sednici vrši se i izbor članova radnih tela Narodne skupštine i izbor članova stalnih parlamentarnih delegacija u međunarodnim institucijama.

Mandati narodnih poslanika potvrđuju se na osnovu uverenja o izboru za narodnog poslanika i izveštaja državnog organa nadležnog za sprovođenje izbora narodnih poslanika o sprovedenim izborima.

Skupština na prvoj sednici, na predlog predsedavajućeg, većinom glasova prisutnih poslanika, obrazuje komisiju od tri člana, kojoj predsedava najstariji član.

Komisija, na osnovu izveštaja državnog organa nadležnog za sprovođenje izbora narodnih poslanika, utvrđuje da li su podaci iz uverenja o izboru svakog narodnog poslanika istovetni sa podacima iz izveštaja državnog organa nadležnog za sprovođenje izbora i o tome podnosi izveštaj Narodnoj skupštini.

Na osnovu izveštaja, predsedavajući konstatuje da je državni organ nadležan za sprovođenje izbora narodnih poslanika podneo izveštaj o sprovedenim izborima i o tome koja su uverenja o izboru za poslanike u saglasnosti sa izveštajem, čime je potvrđen mandat tim narodnim poslanicima.

Nakon potvrđivanja mandata, narodni poslanici polažu zakletvu. Kada je reč o izboru predsednika Narodne skupštine, predlog kandidata za predsednika podnosi najmanje 30 narodnih poslanika.

Predlog se podnosi predsedavajućem, u pisanom obliku, a predstavnik predlagača ima pravo da obrazloži predlog.

O predlogu kandidata za predsednika Narodne skupštine otvara se pretres, a nakon pretresa, predsedavajući utvrđuje listu kandidata za predsednika Narodne skupštine, po azbučnom redu prezimena.

Pre izbora predsednika, Skupština odlučuje da li će se glasati tajno ili javno. Ako je glasanje javno, glasa se prozivkom, a tajno glasanje za izbor predsednika Skupštine vrši se u skladu s odredbama Poslovnika kojima se uređuje odlučivanje Skupštine tajnim glasanjem.

Za predsednika Narodne skupštine izabran je narodni poslanik za koga je glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Ako su predložena dva kandidata a nijedan nije dobio potrebnu većinu, postupak izbora se ponavlja. Kada je reč o izboru potpredsednika Narodne skupštine, Narodna skupština utvrđuje broj potpredsednika na predlog predsednika Narodne skupštine.

Najmanje 30 narodnih poslanika može da predloži jednog ili više kandidata za potpredsednika Narodne skupštine, ali najviše do odlukom utvrđenog broja potpredsednika.

Predlog kandidata za potpredsednika Narodne skupštine podnosi se predsedniku Narodne skupštine, u pisanom obliku, a o izboru se može glasati tajno ili javno. Ako se glasa javno, glasa se prozivkom. Za potpredsednika Narodne skupštine izabran je kandidat za koga je glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika. Ako je predloženo onoliko kandidata koliko se bira, a nije izabran odlukom utvrđen broj potpredsednika Narodne skupštine, ponavlja se postupak izbora za onaj broj potpredsednika Narodne skupštine koji nije izabran.

Generalnog sekretara Narodne skupštine, Skupština imenuje na predlog predsednika Skupštine, a generalni sekretar imenovan je ako je za predlog glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Prema Poslovniku, u Narodnoj skupštini obrazuju se poslaničke grupe, a poslanička grupa je obrazovana podnošenjem predsedniku Narodne skupštine spiska članova koji je potpisao svaki član poslaničke grupe. Na spisku se posebno naznačava predsednik poslaničke grupe i njegov zamenik.

Kad je reč o konstituisanju odbora Narodne skupštine, poslaničke grupe predlažu kandidate za članove i zamenike članova odbora, srazmerno broju narodnih poslanika poslaničke grupe u odnosu na ukupan broj poslanika u Narodnoj skupštini.

U sastavu odbora prilikom utvrđivanja srazmernog učešća poslaničkih grupa u ukupnom broju članova i zamenika članova odbora, obezbeđuje se većina onih stranaka koje čine parlamentarnu većinu.

Predsednik Narodne skupštine podnosi Narodnoj skupštini predlog odluke o izboru članova i zamenika članova odbora na osnovu predloga poslaničkih grupa.

O predlogu odluke odlučuje se u celini, javnim glasanjem, a članovi i zamenici članova odbora su izabrani ako je za predlog odluke glasala većina od ukupnog broja narodnih poslanika.

Kad je reč o konstituisanju stalnih parlamentarnih delegacija Narodne skupštine u međunarodnim institucijama, Skupština odlučuje o utvrđivanju sastava stalnih parlamentarnih delegacija za učešće u radu Parlamentarne skupštine Saveta Evrope, Parlamentarne skupštine Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i drugih multilateralnih parlamentarnih institucija i organizacija.

Predlog odluke o sastavu stalnih delegacija podnosi predsednik Narodne skupštine, u konsultaciji sa predsednicima poslaničkih grupa, vodeći računa o proporcionalnoj zastupljenosti političkih stranaka i zastupljenosti polova.

Konstituisanjem Skupštine počinje da teče rok od 90 dana za formiranje nove Vlade. Vanredni pralamentarni izbori održani su 25. oktobra.

Prema konačnim rezultatima, "Studentska listi- Studenti pobeđuju" osvojila je 140 mandata, dok je lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" osvojila 103 mandata.

U parlament će ući još sedam poslanika manjinskih lista. Izborna lista ''Savez vojvođanskih Mađara - dr Balint Pastor'' i lista ''Albanska koalicija'' osvojile su po dva mandata, dok će po jednog poslanika imati izborne liste "Rasim Ljajić - Ljudski (SDP - CDP)", ''SDA Sandžaka - Čuvari Sandžaka'' i ''Usame Zukorlić (SPP) - Pokret za ujedinjenje''.

(Tanjug)

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