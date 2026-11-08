HITNO SE OGLASILO SAUDIJSKO MINISTARSTVO ENERGETIKE: Pogođen glavni finansijski centar u Rijadu, nema povrđenih

MINISTARSTVO energetike Saudijske Arabije saopštilo je u nedelju da je objekat u vlasništvu kompanije Audi Aramko u Rijadu pretrpeo štetu nakon što su delovi šarpnela pogodili zgradu tokom pokušaja napada.

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Saudijska novinska agencija je prenela da su nadležni organi brzo reagovali i preduzeli sve neophodne mere.

Nema prijavljenih povređenih niti poginulih osoba.

Saudijske vlasti i protivvazdušna odbrana su rano tog jutra presrele balističke projektile i krstareće rakete lansirane iz pravca Jemena, nakon čega su šrapneli pali na zgradu.

Glavne mete današnjih napada bili su ekonomski i strateški ciljevi u glavnom gradu Rijadu, kao i u južnim i istočnim delovima Saudijske Arabije.

Civilna zaštita je izdala i naknadno povukla bezbednosna upozorenja za regione Najran na jugu, kao i za pokrajine Al-Ahsa, Abkaik i grad Damam na istoku zemlje.

(Gulf Times/Al Jazeera)