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HITNO SE OGLASILO SAUDIJSKO MINISTARSTVO ENERGETIKE: Pogođen glavni finansijski centar u Rijadu, nema povrđenih

Ј.О.С.

08. 11. 2026. u 12:09

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MINISTARSTVO energetike Saudijske Arabije saopštilo je u nedelju da je objekat u vlasništvu kompanije Audi Aramko u Rijadu pretrpeo štetu nakon što su delovi šarpnela pogodili zgradu tokom pokušaja napada.

ХИТНО СЕ ОГЛАСИЛО САУДИЈСКО МИНИСТАРСТВО ЕНЕРГЕТИКЕ: Погођен главни финансијски центар у Ријаду, нема поврђених

Foto: Tanjug/AP Photo

Saudijska novinska agencija je prenela da su nadležni organi brzo reagovali i preduzeli sve neophodne mere. 

Nema prijavljenih povređenih niti poginulih osoba. 

Saudijske vlasti i protivvazdušna odbrana su rano tog jutra presrele balističke projektile i krstareće rakete lansirane iz pravca Jemena, nakon čega su šrapneli pali na zgradu. 

Glavne mete današnjih napada bili su ekonomski i strateški ciljevi u glavnom gradu Rijadu, kao i u južnim i istočnim delovima Saudijske Arabije.

Civilna zaštita je izdala i naknadno povukla bezbednosna upozorenja za regione Najran na jugu, kao i za pokrajine Al-Ahsa, Abkaik i grad Damam na istoku zemlje.

(Gulf Times/Al Jazeera)

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