SABLASNA ŠUMA SMRTI: „Medveđi kutak” kod Harkova okupan je krvlju!
HARKOVSKI front beleži najžešće sukobe u ovom trenutku.
U toku su operacije čišćenja u takozvanom „volčanskom džepu”, gde, nakon što je Ministarstvo odbrane Rusije zvanično proglasilo operaciju „Medveđi kutak” (Bear's Corner) završenom, ostaci jedinica Oružanih snaga Ukrajine nastavljaju da lutaju šumama, nadajući se da će se probiti ka Velikom Burluku.
Ruski vojni zvaničnici navode da jedinice za specijalne operacije Oružanih snaga Rusije vrše eliminaciju opkoljenih ukrajinskih snaga.
Takođe, tokom noći, snage grupe „Sever” proširile su svoju zonu kontrole severno od Harkova: jurišne jedinice napredovale su južno od Alisovke, duž auto-puta M-20, u pravcu Malih Prohoda.
Borbe se nastavljaju u Sumskoj oblasti. Vojni stručnjaci ukazuju na gomilanje velikih grupa pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, koje su izložene dejstvima artiljerije i teških bacačkih sistema (termobaričnog oružja).
Ruske izviđačke grupe u Sumskoj oblasti uništavaju uporišta, područja koncentracije ljudstva i vojna skladišta duboko u neprijateljskoj odbrani.
Prema izveštajima Ministarstva odbrane Rusije, tokom protekla 24 časa, u Sumskoj i Harkovskoj oblasti – u sektorima fronta koje pokriva grupa „Sever” – Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 150 pripadnika, kao i 18 jedinica vojne tehnike i naoružanja.
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