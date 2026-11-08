Svet

SABLASNA ŠUMA SMRTI: „Medveđi kutak” kod Harkova okupan je krvlju!

Новости онлајн

08. 11. 2026. u 12:33

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

HARKOVSKI front beleži najžešće sukobe u ovom trenutku.

САБЛАСНА ШУМА СМРТИ: „Медвеђи кутак” код Харкова окупан је крвљу!

Telegram printskrin

U toku su operacije čišćenja u takozvanom „volčanskom džepu”, gde, nakon što je Ministarstvo odbrane Rusije zvanično proglasilo operaciju „Medveđi kutak” (Bear's Corner) završenom, ostaci jedinica Oružanih snaga Ukrajine nastavljaju da lutaju šumama, nadajući se da će se probiti ka Velikom Burluku.

Ruski vojni zvaničnici navode da jedinice za specijalne operacije Oružanih snaga Rusije vrše eliminaciju opkoljenih ukrajinskih snaga.

Takođe, tokom noći, snage grupe „Sever” proširile su svoju zonu kontrole severno od Harkova: jurišne jedinice napredovale su južno od Alisovke, duž auto-puta M-20, u pravcu Malih Prohoda.

Borbe se nastavljaju u Sumskoj oblasti. Vojni stručnjaci ukazuju na gomilanje velikih grupa pripadnika Oružanih snaga Ukrajine, koje su izložene dejstvima artiljerije i teških bacačkih sistema (termobaričnog oružja).

Ruske izviđačke grupe u Sumskoj oblasti uništavaju uporišta, područja koncentracije ljudstva i vojna skladišta duboko u neprijateljskoj odbrani.

Prema izveštajima Ministarstva odbrane Rusije, tokom protekla 24 časa, u Sumskoj i Harkovskoj oblasti – u sektorima fronta koje pokriva grupa „Sever” – Oružane snage Ukrajine izgubile su više od 150 pripadnika, kao i 18 jedinica vojne tehnike i naoružanja.

BONUS VIDEO

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Minić, štikle i crveni ruž: Mirka u noćnom provodu (foto)
Poznati

0 0

Minić, štikle i crveni ruž: Mirka u noćnom provodu (foto)

GLUMICA Mirka Vasiljević privukla je pažnju na društvenim mrežama kada je podelila fotografiju nastalu u liftu neposredno pred subotnji večernji izlazak u grad. Mirka se odlučila za provokativno, a ujedno izuzetno elegantno crno izdanje koje je na savršen način istaklo njenu vitku figuru.

08. 11. 2026. u 08:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
U ovoj evropskoj državi žene nemaju pravo glasa: Neobičan izuzetak u 21. veku

U ovoj evropskoj državi žene nemaju pravo glasa: Neobičan izuzetak u 21. veku