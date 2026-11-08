BUKTI NA BLISKOM ISTOKU, PADALE RAKETE NA PRESTONICU: Huti izveli masovni napad, sirene za uzbunu širom zemlje

HUTI iz Jemena izveli su masovan napad raketama i dronovima na Saudijsku Arabiju. Pogođena je kula kompanije Aramko u Rijadu, sirene se oglasile širom zemlje.

Fayez Nureldine / AFP / Profimedia

Jemenski Huti pokrenuli su u nedelju masovni napad raketama i dronovima na Saudijsku Arabiju, gađajući Rijad, naftom bogatu Istočnu provinciju i južni pogranični region.

U prestonici je oštećena kula kompanije Aramko u Finansijskom distriktu kralja Abdulaha, saopštili su očevici.

Sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u Rijadu i Nadžranu, kao i u gradovima Istočne provincije Damamu, Bukajku (poznatom i kao Abkaik) i El Ahsi, pre nego što su ukinute kasnije tokom dana.

Snažne eksplozije odjeknule su u Rijadu nakon upozorenja za ranu opasnost, a stanovnici istočnog regiona takođe su prijavili detonacije uprkos saopštenjima Saudijske Arabije da su rakete presretnute.

Clearer view of the Aramco tower in Riyadh that was damaged by Houthi strikes . The middle section of the tower can be seen damaged https://t.co/IEFHX9kSEm — Nightmare (@Nightshade00077) November 8, 2026

General-major Turki el Maliki, portparol koalicije predvođene Saudijskom Arabijom, izjavio je da je protivvazdušna odbrana uništila dve balističke rakete ispaljene ka Rijadu, kao i dve krstareće rakete i dron iznad Rijada i južnih regiona. Još jedna raketa usmerena ka Istočnoj provinciji presretnuta je ranije tokom dana, javio je Arab njuz.

Na udaru srce naftne industrije i prestonica

Mete na istoku spadaju među najosetljivije u kraljevini. U Abkaiku se nalazi najveće postrojenje Saudi Aramka za preradu sirove nafte, čiji je rad delimično bio obustavljen nakon napada dronovima i raketama 2019. godine.

Damam i obližnji grad Dahran čine centar saudijske naftne industrije, a sedište Aramka u Dahranu teško je oštećeno u oktobarskom napadu, preneo je Džeruzalem post pozivajući se na Rojters.

Najvidljivija šteta u nedelju zabeležena je u Rijadu. Ministarstvo energetike Saudijske Arabije opisalo je događaj kao „pokušaj“ napada na zgradu Saudi Aramka u prestonici i navelo da je štetu izazvao pad gelera. Ministarstvo je saopštilo da je oštećenje ograničeno i da niko nije povređen.

A new development, the Yemeni Armed Forces struck a building affiliated with ARAMCO in the King Abdullah Financial District (KAFD) in Riyadh. The King Abdullah Financial District is one of Saudi Arabia's most important economic places. This is the first time that Yemeni armed forces have directly targeted important and strategic towers in Riyadh. — Arya Yadegaar (@AryJeayBackup) November 8, 2026

Očevici koji su govorili za agenciju AFP rekli su da je oštećeno nekoliko spratova kule, uz polomljena stakla i deo otkinute fasade, dok su se snimci zgrade masovno širili društvenim mrežama.

Finansijski distrikt kralja Abdulaha predstavlja kompleks poslovnih kula u severnom Rijadu, izgrađen kao izlog planova ekonomskih reformi kraljevine. On takođe obuhvata stambene objekte i jednu od najvećih metro stanica u gradu.

Eskalacija sukoba i prelivanje rata

Nadžran, na granici sa Jemenom, više puta se našao pod vatrom. Krhotine su 6. novembra pale na to područje nakon što je koalicija presrela dve balističke rakete usmerene ka gradu.

Napad u nedelju bio je najveći u kontinuiranoj kampanji. Koalicija je izvestila o presretanju najmanje 15 balističkih raketa, krstarećih raketa i dronova usmerenih na saudijsku teritoriju od početka novembra, pri čemu su mete bile Rijad, Medina, Nadžran, Meka i Istočna provincija.

Udari u oktobru u kojima su poginuli i ranjeni civili primorali su Međunarodni aerodrom „Kralj Kalid“ u Rijadu da obustavi rad pre nego što je ponovo otvoren uz ograničenja, dok je nekoliko međunarodnih avio-kompanija produžilo suspenziju letova za Rijad i u novembru. Rad aerodroma u Damamu, Abhi i Nadžranu takođe je bio poremećen.

Borbe između Saudijske Arabije i Huta, koji uživaju podršku Irana, nastavljene su u julu 2026. godine, čime je okončano primirje uz posredovanje UN koje je uglavnom poštovano od 2022. godine.

Obnovljeni rat predstavlja prelivanje šireg američko-izraelskog sukoba sa Iranom koji je počeo u februaru. Od jula, Huti gađaju saudijske aerodrome, energetsku infrastrukturu i vojne lokacije, dok koalicija izvodi vazdušne napade u Jemenu.

Uključivanje stranih snaga

Saudijska Arabija je angažovala pomoć spolja kako bi odbranila svoje gradove. Velika Britanija je poslala lovce „Tajfun“ da čuvaju saudijske gradove od Huta, a pakistanski avioni su navodno učestvovali u udarima, pri čemu se Pakistan pridružio saudijskim vazdušnim napadima na jemenske Hute.

Novinska agencija Saba koju vode Huti objavila je u subotu da su u saudijskim vazdušnim napadima na jedno selo u blizini Sane poginule najmanje 33 osobe, dok je 39 ranjeno, od kojih su većina žene i deca.

Centar za međunarodnu komunikaciju Saudijske Arabije saopštio je da istražuje ove navode. Ujedinjene nacije navode da je više od 1.600 ljudi ubijeno, a više od 300.000 raseljeno u Jemenu otkako je obnovljen rat između Huta i Saudijske Arabije.

(Defence Blog)