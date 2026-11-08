KO JE ČOVEK KOJI JE ZAVIO CEO KRAKOV U CRNO: Poznato odakle je napadač i šta je policija otkrila o njemu
PREMA policijskim nalazima, počinilac napada u Krakovu izvedenog u subotu je poljski državljanin i stanovnik Ostrovjeca Svjentokšiskog, koji je imao dozvolu za vatreno oružje i nije imao krivični dosije.
Kako prenosi poljska agencija PAP, policija je u njegovom automobilu pronašla veliki broj komada vatrenog oružja i municije.
U masovnoj pucnjavi u subotu u Krakovu koju je počinio maskirani muškarac (24) koji je bio fasciniran desničarskim ideologijama i najverovatnije je delovao sam, ubijeno je devet osoba, među kojima je i jedan britanski državljanin, saopštili su ranije danas poljski zvaničnici.
U pucnjavi na Glavnom trgu u Krakovu muškarac je juče popodne, pucajući iz vozila u pokretu, ubio šest osoba, a još tri tela pronađena su u njegovoj kući, za koje se sumnja da su napadačevi roditelji i sestra.
Među žrtvama pucnjave na Glavnom trgu u Krakovu su četiri poljska državljanina, jedan britanski državljanin i jedna žena koja nije Poljakinja, rekao je danas Kšištof Klenčar, vojvoda Malopoljske.
Prema njegovim rečima, među povređenima, kojih ima 16 i leče se u šest bolnica, je 11 Poljaka i pet stranaca, od kojih je 14 u stabilnom stanju, jedan u teškom stanju, dok je počinilac u kritičnom stanju.
On je tokom noći podvrgnut nekoliko operacija u bolnici u Krakovu i njegovo stanje se trenutno opisuje kao kritično.
Tokom konferencije za novinare, Klenčar je rekao da je šest osoba poginulo u pucnjavi u subotu, među kojima su 61-godišnji poljski državljanin, 47-godišnji poljski državljanin, 53-godišnji poljski državljanin, 32-godišnji britanski državljanin, 51-godišnja žena koja nije Poljakinja i čije državljanstvo vlasti još nisu otkrile i muškarac od oko 50 godina, poljski državljanin.
Na brifingu je rekao da su dva policajca povređena tokom intervencije i dalje u teškom stanju, od kojih je jedan u komi.
Tela tri osobe – dve žene i jednog muškarca – pronađena su u kući napadača u Ostrovjecu Svjentokšiskom.
Premijer Poljske, Donald Tusk, rekao je da postoji mnogo dokaza koji ukazuju na to da su to članovi njegove uže porodice.
Pucnjava se dogodila u subotu posle 15 časova na Glavnom trgu u Krakovu.
Maskirani 24-godišnji muškarac je automobilom uleteo na trg i otvorio vatru na slučajne ljude. Počinilac je uhapšen nakon razmene vatre sa policijom.
Zbog tragedije u Krakovu, proglašena je dvodnevna nacionalna žalost danas i sutra.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: NA MESTU EKSPLOZIJE: Uviđaj poljske policije na mestu pada raketa u blizini granice sa Ukrajinom
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)