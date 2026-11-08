HAOS NA ULICAMA PARIZA: Uhapšene 74 osobe, policija privela i predstavnike "Žutih prsluka"
UPRAVA pariske policije saopštila je da su na protestima u francuskoj prestonici Parizu u subotu uhapšene 74 osobe.
Jučerašnji dan mobilizacije, koji je okupio 46.000 demonstranata u Parizu, bio je obeležen "nekolicinom incidenata" koji su se dogodili u trenutku razilaženja protestne povorke, navela je danas policija, prenosi BFM TV.
Ukupno, kako je precizirano u saopštenju, snage reda su izvršile 8.172 provere. Između 146.000 i 250.000 ljudi učestvovalo je juče u protestima širom Francuske, četvrte subote zaredom, a broj demonstranata razlikuje se prema podacima Ministarstva unutrašnjih poslova i sindikalnih organizacija.
Prema procenama francuskog Ministarstva unutrašnjih poslova, na protestima je učestvovalo 146.000 ljudi, dok međusindikalna koordinacija omladinskih organizacija navodi da se na ulicama širom zemlje okupilo 250.000 demonstranata, uključujući 75.000 u Parizu. Zbog protesta je širom zemlje bilo raspoređeno oko 70.000 policajaca i žandarma.
Demonstracije, koje su organizovale sindikalne i omladinske organizacije, uz učešće pokreta "Žuti prsluci", protekle su uglavnom mirno, ali je u pojedinim gradovima zabeleženo više incidenata.
U Parizu su zabeležene tenzije na Trgu nacije, gde je grupa demonstranata bacala kamenice, flaše i dimne bombe na policiju, koja je odgovorila upotrebom šok-bombi.
U Lionu je privedeno 11 osoba koje su učestvovale na neprijavljenom skupu, dok je u Nantu uhapšeno 25 osoba, saopštile su lokalne vlasti.
U Bordou je, prema podacima prefekture, protestovalo do 9.100 ljudi, dok je u Lilu na ulicama bilo 10.000 demonstranata prema proceni prefekture, odnosno 20.000 prema podacima sindikata CGT.
Privedena su i dva predstavnika pokreta "Žuti prsluci" nakon što su učestvovali u okupljanju na Trgu Konkord, uprkos zabrani policijske prefekture.
Organizatori protesta zahtevaju poboljšanje životnog standarda, povećanje zarada i bolje uslove u javnim službama, a sindikati obrazovanja najavili su novi štrajk za 10. novembar.
(Tanjug)
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