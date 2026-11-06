"VELIKI, LEPI SPORAZUM": Šta predviđa Trampov plan za rešavanje sukoba u Ukrajini i bezbednost Evrope

VAŠINGTON razmatra širi okvir evropske bezbednosti koji bi trebalo da odgovori na zabrinutosti svih strana i podrži trajno rešenje za Ukrajinu, izjavio je Džared Kušner, zet i pregovarač američkog predsednika Donalda Trampa, obećavajući da će uključiti Rusiju u mirovne pregovore.

Foto: Tanjug (AP Photo/Mark Schiefelbein)

U objavi na platformi Iks, nakon razgovora sa Ukrajinom, NATO-om i evropskim partnerima u Briselu, Kušner je naveo da Evropa i Rusija već "više od 30 godina" bezuspešno pokušavaju da uspostave održiv bezbednosni okvir.

-Decenije nepoverenja, suprotstavljeni bezbednosni interesi i razorne posledice ovog rata čine ovo izuzetno teškim izazovom, ali i neophodnim korakom ka trajnom miru, napisao je Kušner.

Naveo je da je cilj Vašingtona razvoj "praktičnih aranžmana koji bi odgovorili na bezbednosne brige svih strana, smanjili rizik od budućih sukoba i stvorili stabilnije i predvidljivije bezbednosno okruženje".

Predlozi podrazumevaju stalne konsultacije, komunikaciju u kriznim situacijama, vojnu transparentnost i uzajamne mere za smanjenje rizika od eskalacije. Države bi zadržale kontrolu nad sopstvenom bezbednošću i vojnim opredeljenjem, pri čemu bi NATO ostao "ključan za kolektivnu odbranu Evrope", rekao je Kušner.

SAD će nastaviti konsultacije sa Ukrajinom, NATO-om, EU i evropskim liderima, a takođe će "uključiti i Rusiju u okviru mirovnih pregovora", dodao je on.

Trilateralni razgovori između SAD, Rusije i Ukrajine zakazani su za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju. Kušner je napomenuo da će se sa evropskim partnerima obavljati konsultacije na marginama tih razgovora, te da bi se oni mogli pridružiti širem formatu ukoliko se ostvari napredak.

Njegove izjave usledile su nakon Trampovog sastanka sa ruskim izaslanikom Kirilom Dmitrijevim u Beloj kući u četvrtak. Tramp je nakon toga nagovestio mogućnost postizanja sporazuma koji bi prevazišao okvire Ukrajine i "mogao da obuhvati celu Evropu".

Moskva, međutim, još uvek nije dobila nikakve detalje o tom sporazumu, izjavio je u petak portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Takođe je priznao da će razgovori o budućoj bezbednosti Evrope s vremenom zahtevati učešće evropskih strana, ali je naglasio da evropski lideri još uvek nisu izneli nikakve predloge o bezbednosnim garancijama, niti su odlučili ko je ovlašćen da u njihovo ime razgovara sa Rusijom, kritikujući njihovo dugotrajno oklevanje.

Moskva je isključila evropske vlade iz pregovora koji će se sledeće nedelje održati u Abu Dabiju, pri čemu je ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov istakao da se njihova "istorija" potkopavanja mirovnih sporazuma "ne može zanemariti".

Rusija već dugo zahteva garancije protiv širenja NATO-a i vojnog razmeštanja u blizini svojih granica, insistirajući na tome da se bezbednost jedne zemlje ne može graditi na račun druge. Lavrov je pozvao na uspostavljanje "zaista pravednog sistema uzajamnih bezbednosnih garancija".

(rt.rs)

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