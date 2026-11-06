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GLAD, BEDA I NADOLAZEĆA ZIMA PROŽDIRU UKRAJINSKE VOJNIKE: Rusi uništili brod krcat zalihama - Sve nade završilo na dnu Crnog mora

С.А.М.

06. 11. 2026. u 19:08

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RUSKE snage napale su u Crnom moru brod koji je prevozio zalihe za ukrajinske vojnike, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

ГЛАД, БЕДА И НАДОЛАЗЕЋА ЗИМА ПРОЖДИРУ УКРАЈИНСКЕ ВОЈНИКЕ: Руси уништили брод крцат залихама - Све наде завршило на дну Црног мора

Foto: Gemini

 - Danas tokom dana, u vodama Crnog mora, jugozapadno od Odese, pogođen je brod za prevoz rasutog tereta koji je dopremao vojnu opremu i robu dvostruke namene u Ukrajinu - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.

Kako je ranije istakao ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za posebna zaduženja Rodion Mirošnik, Kijev koristi pomorski put kao kanal za neprekidnu isporuku naoružanja. Za tri godine, kako je naveo, kroz luke Odese prošlo je oko 8.000 brodova sa vojnim teretom, što objašnjava napade na takve ciljeve.

U ruskom Ministarstvu odbrane više puta su isticali da Oružane snage Rusije gađaju infrastrukturu i logističke objekte protivnika kako bi umanjile njegov vojno-ekonomski potencijal.

Pritom, kako se navodi, ruske snage koriste udarne bespilotne letelice i visokoprecizno oružje velikog dometa, sposobno da uništi bilo koji cilj na celoj teritoriji Ukrajine.

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