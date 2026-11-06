GLAD, BEDA I NADOLAZEĆA ZIMA PROŽDIRU UKRAJINSKE VOJNIKE: Rusi uništili brod krcat zalihama - Sve nade završilo na dnu Crnog mora
RUSKE snage napale su u Crnom moru brod koji je prevozio zalihe za ukrajinske vojnike, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.
- Danas tokom dana, u vodama Crnog mora, jugozapadno od Odese, pogođen je brod za prevoz rasutog tereta koji je dopremao vojnu opremu i robu dvostruke namene u Ukrajinu - navodi se u saopštenju, prenose RIA Novosti.
Kako je ranije istakao ambasador ruskog Ministarstva spoljnih poslova za posebna zaduženja Rodion Mirošnik, Kijev koristi pomorski put kao kanal za neprekidnu isporuku naoružanja. Za tri godine, kako je naveo, kroz luke Odese prošlo je oko 8.000 brodova sa vojnim teretom, što objašnjava napade na takve ciljeve.
U ruskom Ministarstvu odbrane više puta su isticali da Oružane snage Rusije gađaju infrastrukturu i logističke objekte protivnika kako bi umanjile njegov vojno-ekonomski potencijal.
Pritom, kako se navodi, ruske snage koriste udarne bespilotne letelice i visokoprecizno oružje velikog dometa, sposobno da uništi bilo koji cilj na celoj teritoriji Ukrajine.
BONUS VIDEO: RUSIJA LANSIRALA RAKETU: Pogledajte trenutak lansiranja
Preporučujemo
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)