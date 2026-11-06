Svet

PUTIN SAZVAO SAVET BEZBEDNOSTI: Velika najava za utorak

В.Н.

06. 11. 2026. u 19:09

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PREDSEDNIK Rusije Vladimir Putin razgovarao je sa stalnim članovima Saveta bezbednosti Rusije o predstojećim trilateralnim pregovorima Moskve, Vašingtona i Kijeva o rešavanju ukrajinskog sukoba, koji su zakazani za sledeću nedelju u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

ПУТИН САЗВАО САВЕТ БЕЗБЕДНОСТИ: Велика најава за уторак

Foto: Tanjug/Sergey Otroshko/Roscongress Foundation via AP

„S obzirom na to da bi pregovori trebalo da budu održani u utorak, pozvao sam kolege koje će u njima učestvovati. Predlažem da ukratko razgovaramo o toj temi“, rekao je Putin na početku sastanka.

Trilateralni pregovori delegacija Rusije, Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država planirani su za 10. i 11. novembar u Abu Dabiju, a glavna tema biće bezbednosne garancije za strane u sukobu. Sastanak će biti održan iza zatvorenih vrata.

Krajem oktobra u Oslu su održane konsultacije o ukrajinskom sukobu, u kojima su učestvovali Vladimir Zelenski, predsednik Finske Aleksandar Stub, premijer Norveške Jonas Gar Stere i specijalni izaslanik američkog predsednika Donalda Trampa Stiv Vitkof.

Ubrzo nakon toga, Vitkof je otputovao u Sankt Peterburg, gde je Putinu predstavio dokumente sa predlozima za rešavanje sukoba.

Ruski predsednik je tom prilikom obavestio američkog izaslanika o spremnosti Moskve da obnovi konsultacije u trilateralnom formatu.

(Sputnjik)

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