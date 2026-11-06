Košarka

Lamar Stivens sa dve brutalne blokade podigao Arenu na noge (VIDEO)

У. Ћ.

06. 11. 2026. u 21:44

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Sa dve sjajne blokade Lamar Stivens je obeležio prvo poluvreme duela Partizan - Makabi.

Ламар Стивенс са две бруталне блокаде подигао Арену на ноге (ВИДЕО)

Kredit: Luka Milosavljevic / Sipa Press / Profimedia

Američki košarkaš Lamar Stivens obeležio je prvo poluvreme utakmice Partizana i Makabija sa dve spektakularne blokade, kojima je podigao publiku u Beogradskoj areni na noge.

Prva žrtva njegove rampe bio je centar Roman Sorkin, koga je u 13. minutu zaustavio snažnim udarcem po lopti i zalepio za tablu.

Tri minuta kasnije usledila je nova atraktivna reakcija, ovog puta nad Kitonom Volasom.

Stivens je na poluvremenu imao 10 poena i četiri skoka, uz dve blokade, dok je Itan Tompson bio najefikasniji u redovima crno-belih sa 13 poena i tri asistencije.

Košarkaši Partizana na odmor su otišli sa ubedljivih 50:35, odnosno 15 poena prednosti.

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