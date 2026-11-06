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NE PEVAM DA BIH LJUDE RASTUŽILA: Jasmin Levi spojila sefardsku muziku, flamenko i mediteranske zvuke pred beogradskom publikom (FOTO)

Dušan Cakić

06. 11. 2026. u 21:52

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SVETSKA muzička zvezda Jasmin Levi održala je večeras, u petak, 6. novembra, veliki koncert u Plavoj dvorani Sava centra u Beogradu, u okviru svoje svetske turneje „One more night“.

НЕ ПЕВАМ ДА БИХ ЉУДЕ РАСТУЖИЛА: Јасмин Леви спојила сефардску музику, фламенко и медитеранске звуке пред београдском публиком (ФОТО)

Foto: Novosti

Umetnica se večeras ponovo susrela sa domaćom publikom, kojoj je predstavila svoj prepoznatljiv muzički izraz, u kojem se prepliću sefardska muzika, flamenko, tango i mediteranski zvuci.

Foto: Novosti

Prepoznatljiva po snažnim vokalnim interpretacijama i izraženoj emociji, Jasmin je i večeras kroz svoje pesme spojila različite muzičke tradicije i publici priredila svojevrsno muzičko putovanje.

Foto: Novosti

Njen specifičan način izvođenja doprineo je tome da svaka pesma koju je otpevala ponese posebnu priču, protkanu snažnim osećanjima i prepoznatljivim muzičkim senzibilitetom.

Foto: Novosti

Nakon koncerta, Jasmin je za naš list istakla da se nada da je publika tokom večeri uspela da se prepusti muzici i sopstvenim osećanjima, jer njena namera nikada nije bila da ljude rastuži, već da im kroz pesmu omogući da osete i prožive emocije.

- Ne pevam i nisam pevala ove večeri da bih ljude rastužila, već da bih im dozvolila da osećaju. Za mene tuga nikada nije samo tuga, ona je vrata. Ponekad moramo da uđemo u najdublje i najmračnije delove sebe da bismo ponovo pronašli svetlost, a nadam se da je tako bilo i večeras.

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