NE PEVAM DA BIH LJUDE RASTUŽILA: Jasmin Levi spojila sefardsku muziku, flamenko i mediteranske zvuke pred beogradskom publikom (FOTO)
SVETSKA muzička zvezda Jasmin Levi održala je večeras, u petak, 6. novembra, veliki koncert u Plavoj dvorani Sava centra u Beogradu, u okviru svoje svetske turneje „One more night“.
Umetnica se večeras ponovo susrela sa domaćom publikom, kojoj je predstavila svoj prepoznatljiv muzički izraz, u kojem se prepliću sefardska muzika, flamenko, tango i mediteranski zvuci.
Prepoznatljiva po snažnim vokalnim interpretacijama i izraženoj emociji, Jasmin je i večeras kroz svoje pesme spojila različite muzičke tradicije i publici priredila svojevrsno muzičko putovanje.
Njen specifičan način izvođenja doprineo je tome da svaka pesma koju je otpevala ponese posebnu priču, protkanu snažnim osećanjima i prepoznatljivim muzičkim senzibilitetom.
Nakon koncerta, Jasmin je za naš list istakla da se nada da je publika tokom večeri uspela da se prepusti muzici i sopstvenim osećanjima, jer njena namera nikada nije bila da ljude rastuži, već da im kroz pesmu omogući da osete i prožive emocije.
- Ne pevam i nisam pevala ove večeri da bih ljude rastužila, već da bih im dozvolila da osećaju. Za mene tuga nikada nije samo tuga, ona je vrata. Ponekad moramo da uđemo u najdublje i najmračnije delove sebe da bismo ponovo pronašli svetlost, a nadam se da je tako bilo i večeras.
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