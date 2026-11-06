GORKA ODLUKA KOMANDANTA NATO General priznao: Alijansa nema stoprocentnu zaštitu od ruskog oružja
ALIJANSA nema stoprocentnu zaštitu od ruskog oružja, rekao je vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a, general Ingo Gerharc, zadužen za odbranu centralne i istočne Evrope.
-Pogledajte tempo proizvodnje ruskih mlaznih dronova, krstarećih i balističkih raketa. Od njih ne možemo da se odbranimo stoprocentno, rekao je Gerharc za medije.
Ruski predsednik Vladimir Putin više puta je naglasio da se Rusija ne priprema za vojne sukobe sa Evropom i da za to nema osnova. On je istakao da zapadni političari redovno zastrašuju sopstveno stanovništvo izmišljenom ruskom pretnjom kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema.
Putin je ranije takođe izjavio da NATO, povećavajući svoje vojne budžete, podstiče globalnu militarizaciju i trku u naoružanju. On je ukazao da se u tu svrhu koriste lažne tvrdnje o navodnoj pretnji iz Rusije, kojima zapadne elite izvlače novac od poreskih obveznika i pravdaju sopstvene greške u ekonomiji.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - Dragijevića i Jankovića dovode u sud na pripremno ročište za ubistvo Danke Ilić
Preporučujemo
FRANCUSKA SIGURNO NAPUŠTA NATO? Čekaju se samo predsednički izbori
06. 11. 2026. u 14:11
IZ BELE KUĆE SAMO ZA PUTINOVE OČI: Melanija Tramp uputila ličnu poruku
05. 11. 2026. u 20:07
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)