Svet

GORKA ODLUKA KOMANDANTA NATO General priznao: Alijansa nema stoprocentnu zaštitu od ruskog oružja

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

06. 11. 2026. u 15:45

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ALIJANSA nema stoprocentnu zaštitu od ruskog oružja, rekao je vrhovni komandant savezničkih snaga NATO-a, general Ingo Gerharc, zadužen za odbranu centralne i istočne Evrope.

ГОРКА ОДЛУКА КОМАНДАНТА НАТО Генерал признао: Алијанса нема стопроцентну заштиту од руског оружја

Foto: AI generated/Gemini

-Pogledajte tempo proizvodnje ruskih mlaznih dronova, krstarećih i balističkih raketa. Od njih ne možemo da se odbranimo stoprocentno, rekao je Gerharc za medije.

Ruski predsednik Vladimir Putin više puta je naglasio da se Rusija ne priprema za vojne sukobe sa Evropom i da za to nema osnova. On je istakao da zapadni političari redovno zastrašuju sopstveno stanovništvo izmišljenom ruskom pretnjom kako bi skrenuli pažnju sa unutrašnjih problema.

Putin je ranije takođe izjavio da NATO, povećavajući svoje vojne budžete, podstiče globalnu militarizaciju i trku u naoružanju. On je ukazao da se u tu svrhu koriste lažne tvrdnje o navodnoj pretnji iz Rusije, kojima zapadne elite izvlače novac od poreskih obveznika i pravdaju sopstvene greške u ekonomiji.

sputnikportal.rs

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