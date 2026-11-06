OSUĐEN NA 200 GODINA ZATVORA: Vođa sekte ubio 500 ljudi, među njima 190 dece (FOTO)
KENIJSKI sud osudio je u petak vođu sekte Pola Makenzija na 200 godina zatvora zbog ubistva 190 dece koja su, po njegovim naređenjima, umrla od gladi i bila sahranjena u šumi.
Ona su među 500 osoba za čiju se smrt sumnja da je povezana sa jednim od najgorih masovnih ritualnih zločina u modernoj istoriji.
Kazna se sastoji od 100 godina zatvora za ubistva izgladnjivanjem i još 100 godina za direktna ubistva, izjavila je sudija Dajana Kavedža, čitajući presudu, prenose mediji.
Tužilaštvo je navelo da je Makenzi, koji je predvodio apokaliptičnu hrišćansku crkvu u šumi blizu obale Indijskog okeana na istoku Kenije, govorio svojim sledbenicima da izgladnjuju sebe i svoju decu do smrti kako bi dospeli u raj pre kraja sveta.
Njegovi saučesnici pretili su žrtvama i tukli ih kako bi ih naterali da slede njegova naređenja.
Izgladnela tela pronađena su razbacana po plitkim grobnicama i odbačena u latrine, a neke žrtve su bile žive zakopane.
Makenzi, koji je nosio sivu polo-majicu i crne pantalone, osmehivao se dok je ulazio u šator postavljen ispred suda u kojem je održano ročište.
Negirao je optužbe za ubistvo, tvrdeći da nije prisiljavao žrtve da gladuju.
Sud je odbacio njegovu odbranu.
Slučaj je šokirao Keniju u aprilu 2023. godine, kada je policija počela da otkriva tela u šumi Šakahola, blizu priobalnog grada Malindija.
Iako su suđenjem obuhvaćeni samo slučajevi 190 dece i jedne odrasle žrtve, Nacionalna komisija Kenije za ljudska prava navodi da je u šumi pronađeno ukupno 448 tela.
Makenzi je optužen i da je naredio ubistva 52 osobe pronađene na drugoj lokaciji, u selu udaljenom 30 kilometara, čime se broj potencijalnih žrtava povećava na 500.
U tom slučaju izjasnio se da nije kriv.
Razmere ubistava uporedive su sa zločinom apokaliptičnog kulta koji je 2000. godine u Ugandi ubio više od 700 ljudi, kao i sa masakrom u Džonstaunu u Gvajani 1978. godine, kada je vođa američkog kulta naredio više od 900 ljudi da popiju otrov.
Stiven Mviti (48), otac šestoro dece koja su postala Makenzijeve žrtve i suprug jedne od njegovih osuđenih saučesnica, rekao je da je njegova žena odvela decu u Šakaholu, gde su umrla od gladi.
- Čak i ako su odrasli pristali da poste, "šta je sa decom? - upitao je Mviti Reuters uoči izricanja presude. - Izgubio sam decu i neću moći da ih vratim, bez obzira na to šta se dogodi Makenziju i njegovim saučesnicima. Očekujem da bude osuđen na smrt ili doživotni zatvor, kako nikada ne bi izašao i izazvao još smrti.
Dan Makenzi, jedan od Polovih sinova, rekao je da njegov otac nije poštedeo ni sopstvenu porodicu.
- Nisam završio u Šakaholi jer više nisam verovao u to da ćemo otići u raj. Zato sam napustio crkvu i počeo da radim po svom - rekao je on.
- Izgubio sam i prijatelje, kao i mlađeg brata. Ovo je pravda za ljude koje smo izgubili tamo u Šakaholi - zaključio je.
Makenzi je bio na radaru vlasti još od 2017. godine, kada je policija pretresla njegove prostorije.
Vlasti su 2019. godine zatvorile njegovu crkvu u Malindiju, nakon čega se preselio u obližnju šumu Šakahola.
Otkrića su podstakla pozive na strožu kontrolu verskih grupa.
Predsednik Kenije, Vilijam Ruto, imenovao je u maju 2023. godine radnu grupu koja je trebalo da preispita zakonski i regulatorni okvir.
Odvojeni predlozi koje su podržali Vlada i Senat objavljeni su 2024. godine, ali još nisu usvojeni.
Odžiro Odijambo, šef odeljenja za brze reakcije u Kenijskoj komisiji za ljudska prava, rekao je da je presuda važan korak, ali da odgovornost mora da se proširi, jer lokalni administratori, policija, obaveštajni službenici i verski lideri snose odgovornost zbog toga što nisu reagovali na ponovljena upozorenja.
- Svi ti ljudi izneverili su građane - rekao je.
Ruto je 2023. godine izjavio da kao predsednik preuzima odgovornost za propust Vlade da spreči smrt ljudi.
(Telegraf.rs)
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