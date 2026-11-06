Svet

"NEGDE U KIJEVU, SRCE JEDNOG NARKO-BOSA JE SLOMLJENO" Žestok šamar Zelenskom zbog Makronove tuge

Поп Ђујић

06. 11. 2026. u 15:43

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IRSKI novinar Čej Bouz ironično je komentarisao priznanje francuskog predsednika Emanuela Makrona da mu nedostaje bivša nemačka kancelarka Angela Merkel.

НЕГДЕ У КИЈЕВУ, СРЦЕ ЈЕДНОГ НАРКО-БОСА ЈЕ СЛОМЉЕНО Жесток шамар Зеленском због Макронове туге

Foto: Tanjug/AP Photo/Philippe Magoni, Pool

„Negde u Kijevu, srce jednog narko-bosa je slomljeno“, napisao je Bouz na društvenim mrežama, aludirajući na Vladimira Zelenskog.

Makron je ranije priznao da mu nedostaje interakcija sa Merkelovom i bivšim italijanskim premijerom Mariom Dragijem.

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