"NEGDE U KIJEVU, SRCE JEDNOG NARKO-BOSA JE SLOMLJENO" Žestok šamar Zelenskom zbog Makronove tuge
IRSKI novinar Čej Bouz ironično je komentarisao priznanje francuskog predsednika Emanuela Makrona da mu nedostaje bivša nemačka kancelarka Angela Merkel.
„Negde u Kijevu, srce jednog narko-bosa je slomljeno“, napisao je Bouz na društvenim mrežama, aludirajući na Vladimira Zelenskog.
Makron je ranije priznao da mu nedostaje interakcija sa Merkelovom i bivšim italijanskim premijerom Mariom Dragijem.
Preporučujemo
MEDVEDEV KRITIKOVAO MASKA: Sve mu je bilo jasno od samog starta!
06. 11. 2026. u 12:48
SAD I IZRAEL SPREMNI ZA TREĆI RAT: Iran skriva fatalno naoružanje?
06. 11. 2026. u 12:39
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
VUČIĆ O VOJNOJ DOKTRINI: Moramo biti jači od 7 armija da bi bili sigurni, naša vojska danas je veoma snažna
ALEKSANDAR Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", rekao je večeras u emisiji "Hit Tvit" na TV Pink,
11. 10. 2026. u 22:13
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Ko je Srpkinja koja je ušla u Kongres SAD osvojivši 65% glasova? Svirala frulu, igrala folklor, deda joj zidao crkve po Americi
TOKOM kampanje Luburić Bin je isticala potrebu za očuvanjem ustavnog poretka, ravnoteže između grana vlasti i ovlašćenja Kongresa, dok je među važnim temama navodila i troškove stanovanja, zdravstva, obrazovanja i energije.
04. 11. 2026. u 16:32 >> 18:50
Komentari (0)