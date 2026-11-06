ČLANICA NATO UPOZORILA: Putin odlaže mirovne pregovore do proleća kako bi zadao snažne udarce Ukrajini

MOSKVA će nastaviti da provocira Evropu, dok istovremeno zasipa Kijev plotunima dronova i raketa, izjavio je predsednik Litvanije, Gitanas Nauseda.

Foto: /X/ @aa_russian

U četvrtak je Melanija Tramp okupila zvaničnike iz Rusije i Ukrajine na retkom sastanku "licem u lice" u Beloj kući.

Putinov izaslanik, Kiril Dmitrijev i ukrajinski predstavnici prisustvovali su ovom događaju kako bi odali priznanje prvoj dami za njenu ulogu u posredovanju u postizanju šestodnevnog primirja u ukrajinskom gradu Oleški, koji se nalazi pod ruskom okupacijom.

U sredu je EU u Briselu takođe bila domaćin razgovora sa predstavnicima SAD, Ukrajine i NATO-a, uoči pregovora u Abu Dabiju.

Međutim, Nauseda je odbacio mogućnost da će Rusija u pregovore ući u dobroj veri.

- Rusi će se samo pretvarati da pregovaraju. Ne verujem im. Rusija će postaviti zahteve koje će Ukrajina od samog početka smatrati neprihvatljivim, čime će namerno osigurati propast takozvanih pregovora - rekao je on.

Foto: /X/ @aa_russian

- Ako Ukrajina preživi ovu zimu, a uveren sam da hoće, šanse za ozbiljne pregovore porašće 2027. godine. Ne očekujem ih ranije - istakao je predsednik Litvanije.

Rusija je na meti držala energetsku infrastrukturu Kijeva, nastojeći da zemlju primora na predaju putem smrzavanja, dok istovremeno planira da pokrene dosad najžešći zimski napad.

- Zato moramo nastaviti da pružamo vojnu pomoć Ukrajini, posebno opremu za protivvazdušnu odbranu - dodao je litvanski predsednik.

Nauseda očekuje da će Putin nastaviti rat sve dok bude imao dovoljno resursa.

Uprkos ekonomiji njegove zemlje koja propada, "Kremlj ne mari mnogo za životni standard stanovništva", dodao je Nauseda.

Dok odlaže mir, Putin će nastaviti da provocira Evropu intenziviranjem kampanje hibridnog ratovanja.

- Dobili smo obaveštajne podatke o mogućim provokacijama - upozorio je on.

Poljska je u utorak rasporedila tim elitnih specijalnih snaga duž svoje severoistočne granice sa ruskom eksklavom Kalinjingrad, nakon upozorenja o potencijalnim upadima i sabotažama.

Vyacheslav Prokofyev/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Poljski premijer, Donald Tusk, izjavio je da su u ponedeljak uveče, u blizini granice duge 143 milje (oko 230 kilometara), primećeni ljudi sa bakljama koji su izvodili "uznemirujuće pokrete".

- Ne verujem da je Rusija trenutno spremna za operacije velikih razmera. Ruski resursi su angažovani na ukrajinskom ratištu, gde Rusija ne beleži uspeh. Međutim, Putin nas isprobava i sve se više približava Članu 5 – obavezi kolektivne odbrane u okviru NATO-a - rekao je predsednik Litvanije.

Vlada Ujedinjenog Kraljevstva je, još od ruske invazije punog obima 2022. godine, čvrst oslonac Ukrajini suočenoj sa ruskom agresijom.

Na nedavnom sastanku grupe G20 u Atlanti, u državi Džordžija, ministar spoljnih poslova Ed Miliband, naglasio je potrebu da se "obezbedi pravedan i trajan mir u Ukrajini".

U međuvremenu, stotine britanskih vojnika i aviona Kraljevskog ratnog vazduhoplovstva (RAF) trebalo bi da učestvuju u velikoj multinacionalnoj vojnoj vežbi u Poljskoj, kao priprema za mogući mir u Ukrajini.

Ujedinjeno Kraljevstvo i Francuska zajednički će predvoditi vežbu "Koalicija", u kojoj će učestvovati 2.800 pripadnika oružanih snaga iz 11 zemalja, a čiji je cilj da se osigura spremnost NATO snaga da Ukrajini pruže bezbednosne garancije nakon okončanja sukoba.

Vežba, koja će se održati u periodu od 9. do 22. novembra, biće prva velika vojna vežba koju sprovodi Multinacionalne snage za Ukrajinu (MNF-U) – vojna komponenta "Koalicije voljnih".

(The Sun)

BONUS VIDEO:

BRNABIĆ: Jedino što nam je ostalo je da se svakog dana borimo za slobodu u ovoj zemlji