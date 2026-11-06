SUTRA PONOVO PROTESTI ŠIROM FRANCUSKE: Odobrena ruta za protestnu šetnju u Parizu
VIŠE od mesec dana otkako se u Francuskoj aktivirao pokret srednjoškolaca, pripadnici pokreta "Žuti prsluci" i omladinske organizacije, kao i međusindikalna organizacija, ponovo pozivaju na demonstracije širom zemlje u subotu, 7. novembra, kao četvrti čin društvenog pokreta protiv visokih troškova života.
Pariska policijska prefektura je potvrdila rutu koju je proglasila međusindikalna grupa, za razliku od prethodne sedmice, kada je protestna povorka bila premeštena iz centra Pariza na obode grada, prenosi "Figaro".
U Parizu, organizatori su tražili dozvolu za okupljanje na Trgu Konkord, ali su vlasti to odbile. Međutim, rutu koju je predložila međusindikalna grupa, između Trga republike i Trga nacije, preko Volterovog bulevara, odobrila je policijska prefektura. Izbor rute je stalni izvor napetosti između vlasti i organizatora. Pred stotinama hiljada Francuza na ulicama koji traže povećanje kupovne moći, premijer Sebastijan Lekorni najavio je konferenciju posvećenu socijalnim pitanjima za ponedeljak. "Da bi vlada popustila, mi nećemo popustiti, vidimo se 7. novembra", navodi se u pozivu studentske organiazcije Unef, prenosi danas "Parizjen". Na sajtu "Žutih prsluka", 65 mobilizacija je predviđeno za sutra širom Francuske, kao i 49 protesta.
Koordinacioni tim "Žutih prsluka" je ostao pri svom pozivu na sutrašnje okupljanje na Trgu Konkord u Parizu, koje je policija zabranila, i odbila da se pridruži odobrenoj ruti međusindikalne organizacije. "Sutra ćemo ići na Konkord u 14 časova i ostaćemo tamo do 19 časova", rekao je medijima član koordinacionog tima Benžamen Bal po izlasku iz policijske uprave.
Jelisejska palata je u sredu saopštila da će novi Savet nacionalne odbrane i bezbednost biti održan umesto Saveta ministara kako bi se što bolje pripremili za dane protesta i kako bi se obezbedio mir. Za sada, vlada nije precizirala koliko će policajaca biti sutra raspoređeno.
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