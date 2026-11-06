"PLANIRAMO DA SE DOBRO NAPIJEMO": Rute otkrio kako bi sa Zelenskim proslavio kraj rata u Ukrajini

GENERALNI sekretar NATO Mark Rute izjavio je da je američkom predsedniku Donaldu Trampu, nakon poraza Republikanske stranke na međuizborima u SAD, poslao poruku podrške.

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- Drži glavu gore i nastavimo dalje - preneo je Rute sadržaj poruke, gostujući u holandskoj televizijskoj emisiji ''Pauw & De Wit'', prenosi holandski TV kanal AD.

Govoreći o odnosima SAD i evropskih saveznika, Rute je ponovio da je američka uloga ključna za odbranu Evrope, ocenivši da NATO predstavlja platformu putem koje Vašington može da pokaže svoju vojnu moć, što je, kako je naveo, u interesu evropskih zemalja.

On se osvrnuo i na nedavni dogovor Trampa i ruskog predsednika Vladimira Putina o isporuci dizela SAD, navodeći da razume zabrinutost evropskih saveznika zbog tog poteza.

- I ja sam podigao obrvu - rekao je Rute, ali je istakao da je i Evropa ove godine kupovala velike količine tečnog prirodnog gasa iz Rusije.

Rute je rekao da se divi ukrajinskom predsedniku Volodimiru Zelenskom, sa kojim se, kako je naveo, redovno čuje, ali je istakao i značaj dobrih odnosa između Trampa i Putina.

Otkrio je da je sa Zelenskim postigao dogovor o zajedničkom slavlju kada se završi rat između Ukrajine i Rusije i da mu je predložio da nakon okončanja rata zajedno odu na jedan planinski vrh u Švajcarskoj i proslave kraj sukoba.

📌#OTAN : Rutte soutient Trump après sa défaite électorale « Gardez la tête haute et continuons d’avancer. » C’est le message adressé par Mark #Rutte à Donald #Trump après la défaite des républicains aux élections de mi-mandat, rapporte Bloomberg. https://t.co/rGETHxIfnx — RT en français (@RTenfrancais) November 6, 2026

- Ispijaćemo alkohol na jednoj švajcarskoj planini - rekao je Rute i dodao da planiraju da se "dobro napiju".

On je tokom emisije govorio i o američkoj podršci Ukrajini, ocenivši da je Vašington trenutno jedini koji može da pruži ključnu pomoć Kijevu kako bi nastavio da se odupire ruskim snagama.

Rute je naveo da je o tome razgovarao sa Zelenskim pre dve nedelje, uoči obraćanja ukrajinskog predsednika Evropskom savetu.

Rute je ocenio da je malo verovatno da će sukob u Ukrajini biti završen potpunom pobedom jedne strane, navodeći da se takvi ratovi uglavnom završavaju mirovnim sporazumima koji podrazumevaju određene kompromise.

On je upozorio da Evropa mora da ostane oprezna zbog mogućnosti ruske agresije i nakon završetka rata, jer bi ruske snage koje su trenutno angažovane u Ukrajini tada mogle da budu raspoložive za druge aktivnosti.

Komentarišući sukob sa Iranom, Rute je pohvalio Trampovu odlučnost da spreči Teheran da razvije nuklearno oružje, ocenivši da su iranske nuklearne sposobnosti znatno oslabljene. Ipak, naglasio je da svi rizici "nisu otklonjeni".

(Tanjug)

