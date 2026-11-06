LESKOVAČKI PROTIVUDAR - PODVIG NAŠIH PREDAKA: Obeležena godišnjica nepravedno zapostavljene Moravske bitke vođene tokom Velikog rata

Prošlo je 111 godina od Moravske bitke, poznate i kao Leskovački protivudar, kojom su njeni junaci omogućili odstupnicu srpskoj vojsci i Vrhovnoj komandi prilikom povlačenja prema Albaniji tokom Velikog rata. Posle brojnih poraza, u nekoliko nedelja teških borbi, bila je to jedina srpska pobeda u ratnoj 1915. godini.

arhivska građa

Ova bitka je decenijama bila nepravedno zapostavljana. Obeležavana je samo na lokalnom nivou, ali je prošle godine postala deo zvaničnih državnih ceremonija kojima se neguje tradicija oslobodilačkih ratova Srbije. I sada su kraj spomen obeležja kod mosta na Južnoj Moravi, kraj puta između Leskovca i Vlasotinca, uz minut ćutanja, položeni venci, služeno je opelo, a održan je i prigodan umetnički program učenika vlasotinačke Gimnazije.

- Ponosni smo na to što smo pre pet godina, u saradnji sa istoričarima i boračkim udruženjima, započeli obeležavanje ove velike bitke, čiji je značaj u rangu sa Cerskom i Kolubarskom bitkom, i što doprinosimo tome da naša deca znaju kako su se njihovi preci herojski poneli u bici na život i smrt – kazao je Bratislav Petrović, predsednik opštine Vlasotince.

arhivska građa

Moravska bitka je vođena, od sredine oktobra do kraja novembra, na širem području jugoistočne Srbije, duž Vlasine, Južne Morave, Jablanice i Puste reke, od Negotina do Leskovca. Jedinstven je primer u ratnoj istoriji da su trupe nakon brojnih poraza, teškoća i gubitaka, krenule u protivofanzivu i ostvarile veliku pobedu koja je promenila sudbinu srpske države. Kontraofanziva, čije su se najkrvavije borbe dogodile kod takozvanog gložanskog mosta u okolini Vlasotinca, omogućila je opstanak srpske vojske koja je posle tri godine, nakon albanske golgote, oporavka na Krfu i proboja Solunskog fronta, ponovo stigla do rodne grude, ispisujući najslavnije stranice naše istorije.

Državni sekretar Ministarstva za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Antić je istakao da bez ove pobede ne bi bilo ni Kajmakčalana, ni proboja Solunskog fronta, ni oslobođenja Srbije.

- Ova bitka je, možda, za korak važnija od Cera i Kolubare. Da nije bilo ove slavne pobede, snage, strateške mudrosti, jačine i otpornosti srpske vojske na Leskovačkom manevru, pitanje je kakva bi bila dalja sudbina našeg naroda i vojske. Idemo u susret Danu pobede kada su taj gunj i šajkača srpskog vojnika doneli slobodu. Nikada ne smemo da zaboravimo one koji su svoje živote ugradili u slavu svoje otadžbine – poručio je Antić.

Gložanski most na Južnoj Moravi je junački branjen, a na tom mestu je poginulo 49 srpskih vojnika i njima je posvećen spomenik krajputaš sa natpisom „Putniče stani“, kao trajno sećanje na herojstvo i požrtvovanost u odbrani puta od Leskovca prema Kosmetu. Po naređenju generala Stepe Stepanovića formirana je manevarska grupa kojom je komandovao pukovnik Ljubomir Milić, komandat Moravske divizije drugog poziva. Odbrana trupa, zbega i zaštita odstupnice, na liniji Lebane – Kuršumlija – Prokuplje, je morala da bude organizovana, uprkos bezilaznim prilikama na bojištu, a kada je to učinjeno usledilo je naređenje o kontranapadu. Umorni i slabo naoružani vojnici su uspeli da mnogo nadmoćnijeg neprijatelja vrate čak na početne položaje, a težina ovog istorijskog trenutka opisivana je citatom tadašnjeg predsednika Vlade Nikole Pašića: „Spasa nam nema, propasti ne možemo“.

DA RAT OSTANE SAMO IGRA

Kako bi istorijske činjenice vezane za ovu bitku približio novim naraštajima Narodni muzej u Leskovcu je, u partnerstvu sa Humanitarnom organizacijom „Graditelji mira“ iz Kruševca, ove godine predstavio društvenu igru, kao jedan od načina da novim generacijama, na njima prihvatljiviji način, približe značaj tog vojničkog okršaja koji je promenio tok istorije i sudbinu srpskog naroda i države.